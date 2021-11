Legia-Napoli 1-4, le pagelle: show senza 5 big! Zielu-Lozano in crescita, Juan Jesus è pronto

Le pagelle di Legia Varsavia-Napoli 1-4 (10' Emreli; 51' Zielinski, 75' Mertens, 78' Lozano, 89' Ounas)

Meret 6 - Può nulla sul gol incassato, poi la traversa lo salva ad inizio ripresa e per il resto non può mettersi in mostra perché il Legia raramente entra in area di rigore

Di Lorenzo 6,5 - Con Juan Jesus bloccato a sinistra, è chiamato a spingere con continuità e lo fa con convinzione e senza accusare lo sforzo delle gare consecutive. Nella ripresa arriva con più semplicità, favorito da maggiori spazi ed un baricentro più alto, e imperversa anche in area.

Rrahmani 6 - Un paio di sbavature a livello di tocco, ma in zone esterne dove il Legia combina poco e che lui stesso va a rimediare. Ordinato in uscita, ma il Legia col passare dei minuti abbassa la pressione.

Koulibaly 6,5 - Non ci arriva sul gol, ma non ha certo le maggiori responsabilità. Per il resto non commette sbavature e la prova del Legia di blocco basso e ripartenza esalta le sue qualità di velocità e recupero palla. Tiene alta la concentrazione fino alla fine anche a risultato acquisito.

Juan Jesus 6,5 - Nulla di trascendentale ma nonostante questo è una delle note più positive per Spalletti. Sembra in ottima condizione, reattivo e prepotente in diversi anticipi alti anche se agisce come centrale aggiunto spingendo poco. Sta bene e Spalletti lo tiene in campo anche a partita incanalata sostituendo altri compagni

Demme 6,5 - Gicoa semplice, lascia ad Anguissa le maggiori responsabilità, ma calamita ogni pallone e pur uscendo molto prima dei compagni è il secondo giocatore per palloni giocati (addirittura 98, col 93% di precisione). La prova è più che positiva, considerando l'apporto in entrambe le fasi di gioco e la condizione che non può essere ancora delle migliori (dal 64' Lobotka 6 - Buon ritorno in campo per lo slovacco, favorito dal copione tattico che gli permette di gestire tanti palloni e giocare con continuità nel corto in sicurezza, senza troppe corse all'indietro)

Anguissa 7 - Una guida per tutti i compagni. Che sia in uscita bassa o nel fraseggio offensivo per trovare un varco, lui c'è sempre ed i compagni lo coinvolgono tantissimo, a testimonianza della fiducia totale che s'è conquistato. 106 palloni giocati, 96% di precisione, vincendo tutti i duelli aerei e arrivando spesso anche al tiro.

Lozano 7 - Nel primo tempo la squadra lo serve fin troppo, non aiutandolo, perché diventa quasi monotematico anche se riesce quasi sempre a portare a casa qualcosa. Scatta a ripetizione, nella ripresa poi si sposta a sinistra e trova anche il 3-1, credendoci in supporto all'azione, che chiude il match (dall'82' Zanoli 6,5 - Entra da esterno alto per pochi minuti, ma mostra grande personalità ed entusiasmo, aggredendo ogni pallone e dando buoni segnali)

Zielinski 7 - La traversa gli nega il gol nel primo tempo, ma fino a quel momento non stava convincendo. Molto meglio nella ripresa, trasformando il rigore del pareggio che si era procurato e strappando con continuità tra le linee. Dopo Salerno, altri segnali positivi per il ritorno ad alti livelli. (dal 72' Mertens 7 - Da subentrante può andare a mille senza doversi gestire. Trasforma il rigore del 2-1, pesantissimo, addirittura con il cucchiaio, dà il via all'azione del 3-1 e poi va su tutti i palloni con grande qualità)

Elmas 6 - In ombra nel primo tempo, non riuscendo a dare ampiezza da esterno sinistro. Molto meglio nella ripresa, tagliando più verso il centro e trovando buonissime giocate tecniche (dal 64' Politano 6,5 - Che impatto sul match, riuscendo a dare imprevedibilità sulla fascia sia affondando che accentrandosi rispetto a Lozano. Subisce il fallo che vale il rigore del 2-1 che spacca la partita)

Petagna 6,5 - Qualche buona protezione palla, ma anche diversi errori evidenti in appoggio. Una girata in cui poteva fare meglio, ma poi valorizza la sua prova con l'assist che Lozano deve solo spingere in porta per chiudere la gara (dall'82' Ounas 6,5 - Torna e fa gol. Al rientro dall'infortunio, mostra grande voglia e reattività sin dai primi tocchi. Semina il panico in area e nel finale trova un gol fantastico che può dargli ulteriore spinta per andare ad attaccare persino la titolarità dei big)