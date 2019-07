LIVE - Dimaro, day 14: prima volta per Meret, Rog lascia il campo tra gli applausi! Indicazioni tattiche importanti

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

11.43 - Ora è il momento dei calci di punizione dalla trequarti, sia da destra che da sinistra.

11.38 - Termina l'esercitazione, ora si lavora sui calci d'angolo con Verdi dalla destra alla battuta.

11.35 - Rog abbandona il campo, applausi per lui, chiaro segnale che il suo trasferimento al Cagliari, che si allena a Pejo, è ormai imminente.

11.32 - Quando uno dei due terzini arriva sul fondo i trequartisti con la punta affollano l'area di rigore.

11.30 - In questi giorni di ritiro Zielinski e Gaetano, due giocatori offensivi, hanno sempre giocato come centrali nei due di centrocampo. C'è curiosità di capire dove potrà inserirsi Fabian, se da mediano o sulla trequarti, lui che è un giocatore estremamente versatile.

11.27 - Indicazioni tattiche: quando la punta si abbassa per ricevere, i tre trequartisti alle sue spalle vanno oltre la sua linea e si propongono per segnare tutti insieme.

11.25 - Ad accentrarsi come esterni offensivi Callejon, Tutino, Verdi e Insigne. Mertens e Milik sono centravanti. Younes trequartista per questo simulato 4-2-3-1.

11.22 - Ora il Napoli simula la costruzione della manovra con le coppie in ogni ruolo. Chiara la strategia: gli esterni offensivi si accentrano per far spazio ai terzini che, entrambi, arrivano sul fondo.

11.19 - Nuovo esercizio di riscaldamento, ogni calciatore ha una casacca, la squadra a breve sarà divisa in quattro gruppi.

11.16 - Termina la partitella con le mani, la squadra torna a centrocampo, pronta per una nuova esercitazione.

11.15 - Grande atmosfera sugli spalti, si avvicina il weekend e aumenta il numero di tifosi a Dimaro.

11.10 - Partitella con le mani per il Napoli con gol di testa. in porta Idasiak e Contini.

11.08 - Rog resta in palestra, cyclette per lui che oggi compie 24 anni. Anche Meret sta lavorando in palestra.

11.01 - Tutti in cerchio agli ordini di Ancelotti: primi esercizi con leggera corsa ed esercizi di riscaldamento muscolare.

11.00 - Ecco l'ingresso in campo di tutta la squadra, ovazione per Mertens ("Ciro, Ciro" il coro) e per capitan Insigne.

10.58 - Squadra divisa in due gruppi, una parte è in palestra e l'altra già in campo in attesa di lavorare subito col pallone.

10.57 - Si vede anche Meret che era arrivato ieri pomeriggio ma aveva solo lavorato in piscina allo Sporthotel Rosatti.

10.55 - Manca Vinicius volato a Lisbona per trasferirsi al Benfica.

10.53 - Verdi e Palmiero in campo, poi applausi per Tutino e gli altri. C'è anche Marko Rog, in attesa di un cenno per volare a Pejo dal Cagliari.

10.25 - Primi azzurri in palestra. Curiosità per capire se Marko Rog scenderà in campo oppure ha già lasciato Dimaro.

10.00 - Quest'oggi l'allenamento degli azzurri inizierà alle 11.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli al campo di Carciato, oggi l'unica seduta in programma dato che nel pomeriggio (ore 17.30) è previsto il test contro il Feralpisalò.