LIVE - Incontro ADL-squadra positivo: tutte le ricostruzioni dopo un'ora di confronto

15.30 - Arrivano conferme sull'esito positivo dell'incontro tra ADL e la squadra. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, il confronto s'è svolto nella massima serenità, ADL ha improntato il suo discorso sull'unità e la squadra ha condiviso questo discorso perché ha come obiettivo il raggiungimento degli obiettivi stagionali: rientrare nella lotta Champions in campionato, provare ad andare avanti in Champions ed in fondo in Coppa Italia. Le multe restano, naturalmente, ed i giocatori hanno capito che spetterà pagarle per il loro comportamento e probabilmente ne erano già consapevoli al momento del mancato rispetto del ritiro.

14.50 - L'incontro è stato positivo, così viene definito da Sky Sport 24. ADL ha ringraziato la squadra per Liverpool, come già fatto pubblicamente nel tweet, poi si sono toccati gli argomenti disciplinari. La società resta ferma sulle multe che vanno pagate, ma c'è stata un'apertura al dialogo ed una disponibilità a venire incontro alla squadra. I giocatori parleranno con i propri agenti e legali per trovare una soluzione, ci sono stati anche alcuni confronti individuali ma l'incontro può essere definito positivo

14.25 - Anche i giocatori man mano lasciano il centro tecnico di Castel Volturno con le proprie auto.

14.15 - ADL ha lasciato il centro tecnico di Castel Volturno dopo il confronto con la squadra., durato a questo punto poco più di un'ora.

14.00 - Kevin Malcuit ha appena lasciato il centro tecnico di Castel Volturno. Al terzino francese non è stata comminata la multa visto che è infortunato e non ha preso parte a Napoli-Salisburgo e chiaramente alle scelte post-partita.

13.45 - Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'inviato di Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno: "Si proverà a trovare una normalità relazionale che forse è mancata. Per il momento la squadra è ancora dentro, così come il presidente, c'è quella riservatezza che aveva auspicato nel tweet. Si stanno lavando i panni sporchi come succede in ogni famiglia. Ora c'è una partita che conta, servono punti, vediamo se alcune scelte saranno riproponibili come assetto tattico, anche perché col Bologna devi fare la partita e non subirla"

13.30 - Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Massimo Ugolini: "I segnali sono di un ADL che vuole trovare una soluzione per chiarire con la squadra. La fermezza sulle multe però mi sembra condivisibile perché la squadra ha contravvenuto ad una decisione della società, ma si deve evitare che questo possa ricadere sui risultati in campionato. A Liverpool c'è stata una risposta importante, ci sono le premesse per vedere a breve una svolta, ma aspettiamo il confronto".

13.00 - All'incontro non partecipa chiaramente Ciciretti, andato via dal centro sportivo perché sostanzialmente aggregato alla rosa solo per gli allenamenti essendo in cerca di sistemazione per gennaio.

12.50 - Arrivato, come da previsioni, Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno. Inizia dunque l'incontro con la squadra per cercare di arrivare ad un compromesso.

12.15 - Arrivato a Castel Volturno anche Alessandro Formisano, Head of Operations Sales e Marketing del Napoli.

11.45 - Terminato l'allenamento a Castel Volturno. Si attende l'arrivo di De Laurentiis.

11.15 - La squadra è già in campo per l'allenamento del mattino in vista del Bologna, unica seduta in programma nella giornata di oggi.

11.00 - Arrivati al centro sportivo il vice presidente Edoardo De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, come di consueto, sono al campo per l'allenamento degli azzurri.

Giornata importantissima per i destini del Napoli oggi a Castel Volturno, dove dovrebbe esserci l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e la squadra. Seguiremo l'evento per darvi tutti gli aggiornamenti.