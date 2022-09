LIVE - Milan-Napoli 0-0: inizia il secondo tempo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

47' - Raspadori riceve in area ma viene ben contrastato dalla difesa rossonera che allontana in corner.

46' - Due cambi all'intervallo per il Milan: fuori Kjaer e Calabria e dentro Kalulu e Dest.

21:49 - INIZIA LA RIPRESA!

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 tra Milan e Napoli. Squadre negli spogliatoi.

21:32 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - Calabria stende Kvaratskhelia, fallo e giallo.

42' - Mario Rui cambia gioco su Zielinski. Scarico per Politano e palla dentro per Di Lorenzo. Sul cross basso Kvaratskhelia ci prova col tacco, ma non riesce a indirizzare verso la porta.

37' - Zielinski sventaglia un pallone morbido e preciso sul secondo palo per Politano: colpo di testa da posizione defilata, Maignan blocca in due tempi.

32' - De Ketelaere lavora un altro bel pallone per Tonali, che prova a far filtrare per Krunic. Rrahmani è attento e chiude la traiettoria.

31' - Ora il pallino del gioco è tornato al Milan.

28' - KRUNIC! GRANDE PARATA DI MERET! Bennacer va alla battuta di un calcio d'angolo sul secondo palo a cercare Krunic che colpisce di testa: riflesso sicuro di Meret che allunga in corner.

25' - GIROUD! De Ketelaere scambia con Krunic, poi mette al centro per Giroud: il francese ci prova in acrobazia, colpisce la sfera ma la manda alle stelle.

21' - Cross morbido di Theo a cercare Giroud al centro dell'area: il francese, ben marcato dai due centrali azzurri, svetta di testa ma il pallone finisce alto.

19' - Zielinski va alla battuta del calcio piazzato: pallone calciato in mezzo all'area di rigore, De Ketelaere intercetta.

18' - Uno-due Kvaratskelia-Raspadori sulla corsia di sinistra: il georgiano punto Kjaer e sterza. Il danese lo stende, fallo e giallo.

13' - GIROUD! Krunic trova una grande imbucata in area per Giroud: finta e conclusione del francese, bravissimo Meret che con un grandissimo riflesso devia la palla sulla traversa e poi fuori.

12' - De Ketelaere apre a sinistra su Tonali. Cross morbido e incornata di Giroud: palla alta sopra la traversa.

9' - Krunic raccoglie una ribattuta della difesa del Napoli e apre su Theo Hernandez: tiro-cross che attraversa tutta l'area senza trovare nessuna deviazione.

7' - Sinistro di prima intenzione di Theo Hernandez da fuori area, Giroud devia in qualche modo e la palla finisce di poco a lato.

4' - Zielinski imbuca per Raspadori, seguito fuori area da Tomori e chiuso alla grande da quest'ultimo.

2' - Kvaratskhelia prova ad accendersi subito e punta Kjaer. Nell'uno contro uno ha la meglio il danese. Il numero 77 del Napoli lamenta una manata, evidentemente involontaria.

20:46 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:45 - Viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche.

20:43 - Tutto pronto per Milan-Napoli: le due formazioni sono sul terreno di gioco, ci siamo quasi.

20:30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.15 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Milan è intervenuto al microfono di Dazn: "Kim e Kvaratskhelia? Li seguivamo da un po' di tempo, eravamo sicuri delle loro qualità e siamo contenti del loro impatto".

Potenzialità sotto gli occhi di tutti, ma si parla solo di quarto posto. "Sapevamo di fare una squadra competitiva, allestita già prima, poi ci abbiamo messo un annetto per tornare competitivi. Pensiamo di esserlo, poi per gli obiettivi vediamo".

Risultati in linea o al di sopra delle aspettative? "Siamo sereni, il campionato è appena cominciato e non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, così come non ci abbatteremo quando inciamperemo, come capiterà a tutti. Siamo consci di essere competitivi".

20.12 - Juan Jesus, difensore del Napoli, a pochi minuti dalla partita contro il Milan è intervenuto al microfono di Dazn soffermandosi sul compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia: "E' un fenomeno, uno che si diverte in campo. Io gli dico sempre di puntare l'avversario e divertirsi, di dribblare e di continuare a fare bene".

19.25 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 7ª giornata di Serie A. Spalletti scioglie il grande dubbio della vigilia e sceglie Raspadori come prima punta. Per il resto tutto confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Kim al centro. In mediana al centro Lobotka con Anguissa e Zielinski ai lati. In avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro.

19.15 - Il Napoli è arrivato allo stadio Meazza di Milano per il big match di stasera contro il Milan. Tanti tifosi napoletani ad attendere l'arrivo del pullman azzurro all'esterno di San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vrancx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.

Pioli dovrebbe schierare Saelemaekers a destra con De Ketelaere al centro della trequarti e Krunic a sinistra, favorito su Messias, che, in caso di titolarità, si scambierebbe la posizione con Saelemaekers. Per il resto formazione ampiamente confermata con Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa e la coppia Tonali-Bennacer in mediana; davanti l’unica punta è Giroud. Assenti Rebic, Origi, Ibrahimovic e Florenzi.

Senza l’infortunato Victor Osimhen, dovrebbe essere uno il grande dubbio di Luciano Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan. Per la sfida di stasera il tecnico del Napoli dovrà scegliere tra Raspadori e Simeone, con il primo leggermente favorito sul Cholito dopo le due reti realizzate con Spezia e Glasgow. Per il resto tutto dovrebbe essere confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani-Kim al centro. In cabina di regia l’intoccabile Lobotka con Anguissa e Zielinski, mentre in avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli