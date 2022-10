LIVE - Napoli-Ajax, pre-partita: a caccia degli ottavi, tra poco le scelte di Spalletti

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Ndombele. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghius, Judus, Bergwijn. A disp: Stekelemburg, Gorter, Wijnald, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao. All. Schreuder

17.10 - Pochi minuti e saranno ufficiali le scelte dei due allenatori con tanti dubbi di formazione da sciogliere per Spalletti.

17.00 - Tantissime forze dell'ordine presenti per presidiare la zona dopo gli incidenti delle ultime ore.

Rientra Zielinski, partito in panchina a Cremona, e Olivera e Lozano dovrebbero partire dall'inizio nella logica dell'alternanza con Mario Rui e Politano. I dubbi riguardano il sostituto di Rrahmani, con Ostigard che scalpita mentre Juan Jesus porterebbe Kim a spostarsi sul centro-destra. Solito ballottaggio Raspadori-Simeone al centro del tridente che vede l'italiano ancora una volta favorito anche per il modo di giocare molto aperto dell'Ajax che - come all'andata - potrebbe favorire il gioco palla a terra con l'ex Sassuolo.

Spalletti è stato interrogato anche sui due infortuni finora più pesanti, ovvero quello di Osimhen, rientrato dopo l'infortunio con il Liverpool, e quello di Rrahmani a Cremona che lo costringerà a fermarsi fino alla ripresa nel 2023. "Rrahmani? Ha subito una torsione, sono cose che succedono. Ci dispiace, è una perdita importante ma abbiamo carte da giocarci in quel ruolo", le parole di Spalletti sul difensore mentre su Osimhen si punta ad un rientro graduale: "Sarà un punto di forza perché è un calciatore top. Calato nell'ottica dei 30'? E' sempre propositivo e attaccato ai risultati della squadra. Può diventare e deve diventare un altro leader, per come si sta allenando è dentro il ruolo".

"Ci giochiamo la qualificazione al Maradona. Sappiamo quale sarà la loro reazione dopo l'andata e dobbiamo interpretare la gara come se fosse una finale senza fare calcoli. Sarebbe gravissimo modificare il nostro atteggiamento". Luciano Spalletti non usa troppi giri di parole alla vigilia della sfida con l'Ajax, da non sottovalutare nonostante la goleada dell'andata. Al Napoli basta infatti un pareggio per poter accedere agli ottavi di finale della competizione, ma l'obiettivo è quello dei tre punti anche nell'ottica di tenere lontano il Liverpool per il primo posto nel raggruppamento che sarebbe importantissimo in chiave sorteggio

