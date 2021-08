Ascoli, Sottil: "Col Napoli test prestigioso, ma non arriviamo benissimo. Spalletti? E' geniale"

Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, ha parlato alla vigilia della sfida amichevole col Napoli in programma domani pomeriggio a Castel di Sangro: “E’ sicuramente un impegno prestigioso, di grande difficoltà, un test utile per capire a che punto siamo a livello fisico, generale, tattico, di aggregazione e di collettivo. Non arriviamo benissimo a questa gara perché siamo ancora incompleti, abbiamo lavorato bene e molto intensamente questa settimana, alzando le velocità, con e senza palla, e svolgendo lavori specifici. Domani sarà bello confrontarsi con una squadra di caratura internazionale come il Napoli, ci teniamo a fare bella figura e mostrarci all’altezza della situazione.

Spalletti? L’ho avuto come allenatore, è un tecnico geniale, dalle grandissime idee, sempre alla ricerca di concetti innovativi, che producono grande curiosità da parte della squadra. Ha leadership, carisma, è un allenatore molto importante nel panorama italiano e, conoscendolo, il fatto che abbia scelto di riposarsi due anni lo fa essere sicuramente molto carico per un’avventura stimolante come quella partenopea. Domani avrò qualche assente, qualcuno è in ritardo di condizione per via di infortuni o per il mercato; come ho detto, non arriviamo al massimo a questa sfida, ma l’obiettivo è giocare bene questa amichevole ed essere pronti a inizio campionato sia come condizione che come completamento”.