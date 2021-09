LIVE - Napoli-Benevento, pre-partita: affluenza nei Distinti, le possibili scelte di Spalletti

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pasquale Foggia, DS del Benevento: “Amichevole nata dai buoni rapporti tra le due società, sarà partita vera e faremo giocare chi ha bisogno di minutaggio. Abbiamo 4 nazionali fuori quindi tanti titolari giocheranno anche stasera. Sicuramente ci sarà una squadra sperimentale contro di noi ma hanno in rosa giocatori importantissimi come Lozano, Politano, Petagna e Juan Jesus, un lusso per la Serie A. Anche noi abbiamo giocatori di lusso per la Serie B, la squadra è forte e i giocatori hanno fatto una carriera quasi tutta in Serie A.

Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato dell'amichevole di stasera contro il Napoli ai microfoni del TgR Campania: "Anche se si tratta di un'amichevole cercheremo di fare una buona partita. Proveremo i calciatori che hanno giocato di meno e sarà un test importante, sia per noi che per il Napoli".

SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con alla mano, biglietto cartaceo e QR-code relativo alla certificazione verde. Al fine di evitare file si prega di leggere le indicazioni riportate sui biglietti ricevuti in Home Ticketing circa le modalità di inserimento del tagliando nel lettore del tornello

Spalletti avrà comunque abbondanza in attacco: oltre Petagna come punta centrale, sugli esterni il tecnico ha disposizione Ounas, Politano e Lozano, quest'ultimo risparmiato dal Messico proprio per ritrovare la migliore condizione e con ogni probabilità giocherà gran parte della gara. In difesa spazio a Manolas e Juan Jesus, quest'ultimo a caccia di minuti importanti come Malcuit, che agirà a destra ed è chiamato a dare risposte dopo il lungo infortunio ed il poco spazio a Firenze. A sinistra Mario Rui si alternerà con il giovane Zanoli, adattato in quella zona già in ritiro. A centrocampo invece Spalletti non ha molte soluzioni: Fabian è l'unico elemento di prima squadra a cui verranno affiancati probabilmente due Primavera.

Questa sera alle 21 il Napoli torna in campo. Per i superstiti delle nazionali infatti c'è un test col Benevento allo stadio Maradona che può essere molto utile, e non a caso è stato fortemente voluto da Spalletti, per dare minutaggio alle seconde linee che finora non hanno spazio ed anche ad alcuni titolari non ancora nelle migliori condizioni in vista del tour de force con partite ravvicinate che partirà dopo la sfida alla Juventus.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del test amichevole tra il Napoli ed il Benevento