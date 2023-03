LIVE - Napoli-Eintracht, pre-partita: il divieto non ferma 600 ultrà Eintracht (e dell'Atalanta). Guerriglia con la polizia in Piazza del Gesù

Fonte: dal Maradona, Antonio Gaito e Fabio Tarantino

16.45 - Situazione di tensione e di pericolo intorno a piazza del Gesù. Secondo Sky Sport , ci sono tanti tifosi tedeschi e sembra che possano arrivare anche i tifosi del Napoli per cercare il contatto con la tifoseria avversaria. Tantissime le forze dell’ordine impiegate in questo momento per contenere e prevenire eventuali disordini.

17.15 - La situazione sta degenerando nel centro storico di Napoli. Intorno a Piazza del Gesù ci sono stati pesanti scontri tra i tifosi tedeschi e la polizia. Alcuni gruppi di ultras del Napoli hanno provato a forzare l’accesso alla piazza dopo stanziavano gli ultras dell’Eintracht Francoforte, ma il contatto non ci sarebbe stato mentre c’è stato quello con le forza dell’ordine. C’è stato il lancio di oggetti, bottiglie, fumogeni e petardi, un’auto della polizia è andata in fiamme. Un elicottero della polizia sta volteggiando sopra il centro storico, l’epicentro di questi scontri.

17.50 - A Piazza del Gesù, circa un’ora fa, sono cominciati gli scontri tra i tifosi tedeschi che si erano stanziati proprio in quella zona. C’è stato un primo contatto con le forza dell’ordine che presidiavano la zona, è andata in fiamme anche un’auto della polizia, poi c’è stato anche un contatto con i tifosi del Napoli che sono scesi dalle zone circostanti. Gravissimi gli scontri registrati dalle forze dell’ordine, la situazione ora sta tornando sotto controllo. I tifosi dell’Eintracht sono ancora stanziati a Piazza del Gesù, ma le forze dell’ordine hanno contenuto la situazione. A riportarlo è Sky Sport .

18.25 - Mentre il centro storico è stato preso d'assalto dai tifosi dell'Eintracht Francoforte, per fortuna, all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona la situazione è tranquilla. I tifosi azzurri sono ordinatamente in fila, pronti ad accedere ai tornelli dell'impianto di Fuorigrotta.

15.55 - I tifosi dell'Eintracht presenti all'hotel Continental di Napoli non hanno i biglietti per lo stadio Maradona e l'incognita è se e dove assisteranno alla partita. I dirigenti dell'albergo hanno spiegato all'Ansa che l'incontro non viene trasmesso sugli schermi delle camere né sulle tv dei luoghi comuni dell'hotel. Restano quindi diverse possibilità per i tifosi tedeschi: provare a dirigersi comunque verso lo stadio, oppure ritrovarsi in ristoranti o pub in città dove viene trasmessa la partita in tv.

15.15 - S'è concluso il corteo per le vie di Napoli dei tifosi dell'Eintracht. Dopo l'adunata in Piazza del Gesù, s'è deciso di riportare i circa 400 sostenitori del club tedesco che stamattina hanno girato il centro di Napoli nel loro albergo sul lungomare con degli autobus di linea, gli stessi che ieri sera li hanno accolti alla stazione.

14.30 - Tra le minacce arrivate nelle ultime ore, secondo Il Mattino c'è anche quella di un attacco al murales dedicato all'ex Pibe de Oro presente ai Quartieri spagnoli, uno dei luoghi ormai più iconici non solo per i napoletani e i tifosi ma anche per migliaia di turisti che passano dal largo dedicato all'argentino nel cuore della città.

14.00 - Sono 250 gli ultras dell’Atalanta presenti al corteo dei tifosi dell'Eintracht che da questa mattina sono in giro per Napoli. Lo riporta Il Mattino. Al momento la situazione è tranquilla. Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro, ma la zona è sorvegliata dall'alto da un elicottero.

13.30 - Altissima tensione nel cuore del centro storico di Napoli. Oltre 250 tifosi dell'Eintracht Francoforte si sono concentrati in piazza dei Gesù. Tutto il centro storico di Napoli è blindato da centinaia di poliziotti e carabinieri. "Napoli vaf*****ulo!" tra i cori dei sostenitori tedeschi, monitorati passo dopo passo dalla polizia per evitare che la situazione possa degenerare

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Eintracht. Vi accompagneremo in questa lunga giornata, partendo purtroppo dal monitorare la situazione in città che è turbolenta - a causa di circa 400 ultrà dell'Eintracht accompagnati dai colleghi gemellati dell'Atalanta e lo sarà fino alla gara e probabilmente anche dopo il fischio finale.