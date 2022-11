LIVE - Napoli-Udinese 3-0 (15' Osimhen, 30' Zielinski, 58' Elmas): tris azzurro!

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone e Antonio Noto

78' - Intervento in ritardo di Mario Rui su Ehizibue, fallone giallo.

74' - OSIMHEN! Percussione in area: Di Lorenzo serve Osimhen in posizione defilata, destro angolo e Silvestri si supera.

70' - Doppia sostituzione per l'Udinese: fuori Walace e Beto e dentro Jajalo e Nestorovski.

66' - Altro cambio per il Napoli: esce Zielinski, tra gli applausi del Maradona, al suo posto Ndombele.

65' - OSIMHEN! Anguissa ruba palla a Pereyra e serve Osimhen, che calcia trovando la deviazione in angolo di Walace.

63' - Su un pallone lisciato da Perez, Osimhen prova la rovesciata ma manca il pallone e commette fallo su Silvestri.

62' - ELMAS! Bolide al volo del macedone che trova la grandissima risposta da parte di Silvestri.

60' - Doppio cambio per il Napoli: esconoi Juan Jesus e Lozano ed entrano Ostigard e Politano.

58' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!!! Ripartenza letale del Napoli: tutto parte da Anguissa che riceve a centrocampo conduce e poi allarga a sinistra per Elmas. Il macedone entra in area, manda al bar il difensore avversario e infila Silvestri.

56' - Sostituzione in casa Udinese: esce Arslan ed entra Samardzic.

51' - Perez riceve palla in area e serve l'attaccante, che non calcia subito favorendo l'ottima chiusura di Di Lorenzo.

48' - LOVRIC! Tiro a sorpresa del centrocampista bianconero che da posizione molto defilata sulla destra fa partire una conclusione insidiosa: Meret devia in corner.

46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: entra Mario Rui al posto di Mathias Olivera.

16:06 - INIZIA LA RIPRESA!

Si chiude col doppio vantaggio azzurro la prima frazione di Napoli-Udinese grazie alle reti siglate da Osimhen e Zielinski. Squadre negli spogliatoi.

15:48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero.

43' - Osimhen s'invola sulla sinistra e mette in mezzo per Lozano un pallone impreciso, allontanato da Perez.

39' - Pereyra va alla battuta del calcio piazzato, ma il pallone viene prima ribattuto dalla barriera e poi spazzato via da Anguissa.

38' - Beto viene spinto giù da Kim: punizione dal limite dell'area per l'Udinese.

37' - Pereyra, che ha ripreso la gara, stende Di Lorenzo e viene ammonito.

35' - Lozano riceve palla sulla destra e mette un pallone in mezzo, ma l'arbitro ferma tutto perché Pereyra è rimasto a terra su un contatto precedente.

33' - Punizione per l'Udinese battuta in area da Pereyra, con il pallone che viene allontanato di testa da un Osimhen utile anche in fase difensiva.

30' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Ripartenza spettacolare del Napoli: tutto parte da Osimhen che fa salire la squadra, serve di tacco Lozano che vede Zielinski dall'altra parte del campo e lo serve. Il polacco entra in area, sterza, si accentra e tira a giro battendo Silvestri.

27' - Altro cartellino giallo della gara, stavolta è Walace a beccarsi l'ammonizione.

26' - Primo cambio forzato per l'Udinese: al posto dello spagnolo entra Success.

25' - Ammonito Juan Jesus per un fallo tattico che ha bloccato il contropiede bianconero.

23' - Problema muscolare per Deulofeu che non riesce a proseguire la partita.

20' - Nessun problema per Osimhen che dopo l'intervento dello staff sanitario azzurro riprende la partita.

18' - Arslan serve in area Deulofeu, anticipato alla grande da Di Lorenzo che sventa così una ripartenza bianconera tra le proteste del Napoli per un intervento in precedenza ai danni di Osimhen che resta a terra.

15' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Elmas parte dalla sinistra, si accentra e fa partire un traversone perfetto a centro area per Osimhen che stacca di testa e batte Silvestri.

10' - Osimhen colpisce di testa su cross di Lozano e non trova la porta.

8' - CHE PARATA DI MERET! Cross basso di Ehizibue dalla destra a cercare Deulofeu che nell'area piccola calcia di prima intenzione ma trova la super parata di Meret che da due passi respinge il pallone.

6' - Punizione battuta da Zielinski, con Kim a centro area che prova ad intervenire di testa ma viene anticipato da Bijol.

3' - Ripartenza dell'Udinese con Beto che arriva al limite e calcia col destro: tiro debole e centrale, blocca Meret.

2' - Azione del Napoli sviluppata sulla sinistra e chiusa da un destro di Elmas da dentro l'area, che viene murato da un avversario.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

14.51 - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l’Udinese: "I ragazzi stanno facendo molto bene, vogliamo andare avanti con questo progetto. +8 sul Milan? La classifica dà soddisfazione, ma non appagamento. C'è da pedalare e da pensare ad oggi. Con i ragazzi ho un grande rapporto, sia personale che professionale. Li ascolteremo e in altri momenti loro ascolteranno noi. Non pensiamo al Mondiale".

14.42 - Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l’Udinese: "Penso che sia cambiata la nostra mentalità. Giochiamo come una famiglia, ogni giocatore vuole il massimo per la squadra e anche chi entra dalla panchina dà il massimo. Conta la squadra, non il singolo. Combattiamo per un unico obiettivo: se continuiamo così, tutto sarà più facile".

14.35 - Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Udinese, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Non siamo venuti qui per fare una foto ricordo del Maradona. Vogliamo fare la nostra partita".

Che ambiente ha ritrovato? Lei qui è stato per anni.

"Un ambiente convinto ed entusiasta che merita la posizione in classifica. Ha inoltre una continuità di presenze anche in Champions League che testimonia la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni ed è motivo di orgoglio personale aver rifondato la società, riportandola in Europa partendo dalla serie C".

14.05 - Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Bisogna fare il nostro gioco come sempre. Abbiamo l’intenzione di giocare una grande partita per noi, la società e i tifosi. Nel calcio tutto è possibile, la partita deve ancora essere giocata. Non siamo venuti qui a Napoli per fare una vacanza".

13.55 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese. Luciano Spalletti cambia cinque uomini rispetto alla sfida con l'Udinese. In difesa Juan Jesus vince il ballottaggio con Ostigard e si riprende il posto accanto a Kim, mentre a sinistra solita rotazione: oggi tocca a Olivera. In mediana torna Zielinski e Ndombele va in panchina. Al posto dell'infortunato Kvaratskhelia spazio a Elmas, che la spunta su Raspadori, mentre a destra Lozano stavolta viene preferito a Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori, Ndombele.All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Success, Jajalo, Abankwah, Samardzic, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All. Sottil

13.45 - Lo stadio pian piano va riempiendosi: sono previsti oltre 50 mila spettatori per l'ultima partita del 2022 del Napoli.

12.00 - Tornelli aperti in questo momento al Maradona. Cominciano ad entrare i primi tifosi.

Spalletti senza i soliti Rrahmani, Sirigu e Kvaratskhelia (ha ancora dolore alla schiena) e potrebbe ruotare soltanto i soliti ruoli con più co-titolari. E' il caso di Elmas e Lozano che possono riprendersi il posto su Politano e Raspadori nel tridente con Osimhen. Rientra anche Zielinski nel terzetto con Lobotka e Anguissa mentre in difesa può toccare ad Olivera per avere maggiore fisicità e per il resto ballottaggio Juan Jesus-Ostigard per far coppia con Kim.

Sottil senza Becao, Masina, Makengo ed Udogie ma potrebbe recuperare in extremis Nuytinck nel terzetto con Bijol e Perez ed evitare così di dover adattare un centrocampista. A centrocampo Lovric, Walace e Pereyra con Ehizibue e Ebosse ai lati. In attacco Deulofeu in appoggio a Beto favorito su Success.

Il Napoli di Spalletti andrà a caccia dell'11esima vittoria di fila per la prima volta nella sua storia. Ma non solo: gli azzurri potrebbero vincere la 13esima delle prime 15 gare per la prima volta nella loro storia (solo la Juve ci è riuscita tre volte in Serie A). Contro i friulani il trend è straordinario: il Napoli ha vinto tutte le ultime 8 partite casalinghe contro i bianconeri (e segnando 3 reti a partita di media) e soltanto contro il Como c'è una striscia aperta più lunga di successivi consecutivi

E' pronta la bolgia del Maradona per l'ultima uscita del Napoli in questo 2022. La squadra di Luciano Spalletti sfida l'Udinese con l'obiettivo di tenere quantomeno immutate le distanze in classifica dalle inseguitrici per poi ripartire nel 2023 con un vantaggio notevole. Non sarà una gara facile per gli azzurri considerando le caratteristiche di fisicità e velocità in ripartenza della squadra di Sottil, qualità che si esaltano proprio contro le big e che gli hanno permesso di battere già (come sottolineato anche da Spalletti in conferenza) squadre come Fiorentina, Roma, Inter e fermare sul pari anche Atalanta e Lazio.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese