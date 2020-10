LIVE - Real Sociedad-Napoli, pre-partita: Gattuso esclude Fabian, Mertens ed Osimhen!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

20.45 - Cristiano Giuntoli prima della sfida con la Real Sociedad è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Tante volte siamo portati a fare un po' di confusione tra moduli, sistemi di gioco e tattica. La cosa più importante è la tattica, una strategia da dare ai giocatori in un modulo. Il Napoli utilizzerà gli stessi principi di gioco".

Il turnover significa che Gattuso apprezza l'ampiezza della rosa? "Credo che voglia valutare meglio certe situazioni, voglia valutare anche soluzioni. Anche lui vede una rosa fatta di tutti titolari, come spesso dice".

Questo progetto Rino lo sente suo. A che punto siamo col rinnovo? "Come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti di stare insieme non ci sono problemi. A breve ci sarà la fumata bianca. Entro l'anno solare? Può essere, perché no".

Cosa possiamo aspettarci da Petagna? "Un punto di riferimento per la squadra. E' un ragazzo che sa venire incontro e finalizzare bene. Ci si aspetta che aiuti molto la squadra in fase di possesso, in fase di non possesso e in fase realizzativa".

Un campionato così buono può distrarre dall'Europa League? "Sì, lo può fare. Ma noi abbiamo una rosa così ampia e quindi il dovere di fare il massimo in tutte le competizioni".

Quant'è aumentato in leadership Insigne? "Io sono al sesto anno qui. Col passare degli anni la leadership è aumentata sia in Nazionale che nel Napoli. Poi la qualità c'è sempre stata. Deve riprendere un cammino che per un periodo ha interrotto. Ma le ultime gare dimostrano il fatto che voglia riprenderlo".

20.33 - Nikola Maksimovic prima della sfida contro la Real Sociedad è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che è una partita importante per noi dopo aver sbagliato con l'AZ. Il Rea è prima nel campionato spagnolo, ha un attacco fortissimo, con tanti giovani e David Silva che è un calciatore d'esperienza che aiuta tanto".

Sette cambi: un segnale di fiducia da Gattuso? "Lui l'ha sempre detto, noi abbiamo una bella rosa e crede in tutti noi. Giocando ogni tre giorni è normale cambiare. Chi gioca va in campo e dà il massimo per fare risultato".

Tu come stai? "Io sto benissimo, sono pronto sempre".

20.25 - Inizia il riscaldamento.

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto confermato nella Real Sociedad, Gattuso invece schiera Lobotka probabilmente più avanzato con Insigne e Politano e Petagna di punta. In mediana Demme e Bakayoko mentre in difesa Hysaj e Mario Rui ai lati con Maksimovic in coppia con Koulibaly.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, D. Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna

19.00 - Un dubbio per Rino Gattuso in vista della partita di stasera. Da sciogliere in queste ultime ore: Fabian Ruiz o Bakayoko, chi schierare e chi far riposare? Secondo Sky Sport, nel corso degli ultimi minuti sta guadagnando terreno il centrocampista ex Milan. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-2-3-1 e se dovesse giocare Bakayoko sarebbe Lobotka a scalare sulla trequarti. Al momento, comunque, Fabian è ancora in leggero vantaggio, ma l'emittente satellitare registra un aumento nelle quotazioni del francese.

18.45 - "La Real si sente grande contro il Napoli". E' questo il titolo che Mundo Deportivo dedica al match di stasera tra Real Sociedad e Napoli, valevole per la seconda giornata dei gironi d'Europa League: "I ragazzi di Imanol, leader in Liga, si vedono capaci di battere una grande d'Europa come la squadra di Gattuso. Dopo aver vinto a Rijeka, la Real sfoggerà l'undici migliore per ipotecare il passaggio del turno in una notte storica all'Anoeta".

Gattuso per la porta sceglie Ospina, dopo gli spazi lasciati a Meret negli ultimi turni, mentre al fianco di Koulibaly ci dovrebbe essere Maksimovic. Novità che riguardano anche il centrocampo, secondo quanto riferito da Sky: dovrebbero esserci sia Demme che Lobotka al fianco di Fabian ed in attacco Petagna con Politano e Insigne al suo fianco nel 4-3-3 oppure la soluzione del 4-2-3-1 con Fabian avanzato da sotto punta.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Real Sociedad-Napoli! Non solo qualità, organizzazione di gioco ed agonismo, Rino Gattuso in conferenza stampa cita anche il senso d'appartenenza - tipico dei Paesi Baschi - per raccontare della forza della Real Sociedad, prima in Liga col miglior attacco e la miglior difesa ed in questo momento la squadra migliore e più apprezzata di Spagna. Un match dunque tutt'altro che agevole, reso ulteriormente delicato dal primo ko inatteso nel match interno contro l'AZ, che il tecnico del Napoli dovrebbe affrontare anche con diverse novità di formazione per gestire la stanchezza degli impegni ravvicinati.