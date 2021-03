LIVE - Sassuolo-Napoli 2-1 (34' aut. Maksimovic, 38' Zielinski, 45' Berardi, 72' Di Lorenzo): gli azzurri pareggiano nuovamente

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

85' - Sostituzione anche per il Napoli: fuori Maksimovic e dentro Manolas.

84' - Triplo cambio per il Sassuolo: entrano Oddei, Raspadori e Obiang, fuori Djuricic, Maxime Lopez e Berardi.

83' - Problema fisico per Zielinski, costretto a uscire: al suo posto Lobotka.

80' - Cartellino giallo per Marlon che blocca il rinvio di Meret.

79' - Sostituzione per De Zerbi: esce Defrel, al suo posto Traorè.

77' - Ammonito Ghoulam appena entrato.

76' - FABIAN! Ferrari perde un pallone sanguinoso in area. Fabian calcia a tu per tu con Consigli ma gli spara addosso!

74' - Sostituzione anche per il Sassuolo: esce Muldur, rimpiazzato da Toljan.

73' - Doppio cambio per il Napoli: escono Demme ed Hysaj, dentro Bakayoko e Ghoulam

72' - GOOOOL DEL NAPOLIIII! Parte tutto da Insigne che se ne va sulla sinistra e pennella in mezzo per Di Lorenzo che da pochi passi e a porta vuota mette dentro.

70' - PALO DI CAPUTO! Tiro dal limite del numero 9 neroverde che si stampa sul palo. Secondo legno in pochissimi minuti per il Sassuolo.

69' - Ammonito Demme per un fallo su Locatelli.

69' - TRAVERSA DI BERARDI! Tiro fantastico col mancino dell'esterno neroverde che coglie la traversa. Si salva il Napoli.

66' - Primo cambio per Gattuso: fuori Mertens e dentro Elmas.

63' - Insigne combina con Zielinski, ma Defrel capisce tutto e spedisce in angolo.

61' - Cross al centro per Caputo, Meret, in uscita lo anticipa ma serve di fatto Djuricic. Il serbo calcia, ma trova ancora la pronta risposta del portiere del Napoli.

58' - Hysaj tenta l'uno-due con Insigne, ma Maxime Lopez chiude e subisce il fallo.

56' - MAKSIMOVIC! Napoli ad un passo dal pari. Cross morbido di Mertens da dentro l'area per il serbo che tocca di testa e scheggia la parte alta della traversa.

54' - Il Napoli ora prova a reagire con una punizione conquistata in attacco da Insigne. Sulla battuta Di Lorenzo è però in fuorigioco.

51' - Rogerio rifila un colpo al volto a Di Lorenzo, giudicato regolare dall'arbitro Marini. Si rialza l'ex Empoli.

50' - Pallone che arriva a Defrel dal limite dell'area e calcia in porta. Pallone insidioso che Meret non blocca e per poco non viene beffato.

48' - Insigne lancia lungo a cercare Mertens o Politano, ma Ferrari è meglio posizionato e anticipa entrambi.

47' - Ferrari mura due volte: prima sul tentativo di Zielinski, poi su quello di Fabian.

19.33 Inizia il secondo tempo!

Dopo 45 minuti di gioco, il Sassuolo è avanti. La squadra di De Zerbi l'ha sbloccata con una deviazione beffarda di Maksimovic nella propria porta. Gli azzurri subito hanno reagito con un gran gol di Zielinski ma sul finire di tempo il rigore di Berardi ha riportato i neroverdi avanti. Squadre negli spogliatoi.

19.17 - FINE PRIMO TEMPO!

L’arbitro concede 2 minuti di recupero.

45' - GOL DEL SASSUOLO! Berardi tira un rigore centrale e batte Meret. Nuovamente in vantaggio i padroni di casa.

43' - RIGORE SASSUOLO! Bella azione sulla sinistra dei neroverdi. Rogerio passa a Caputo che viene steso. Nessun dubbio per Marini, è rigore.

40' - Fabian galoppa sulla destra e arriva fino ai pressi dell'area: il suo sinistro viene murato.

38' - GOOOOL DEL NAPOLIII! Combinazione sulla destra Di Lorenzo-Demme. L'ex Lipsia mette al centro per Zielinski che sterza sul mancino e batte Consigli con un bel tiro a giro.

34' - GOL DE SASSUOLO! Sugli sviluppi di una punizione laterale calciata da Berardi, Maksimovic devia nella sua porta beffando Meret.

31' - Imbucata in area per Defrel, che nel corpo a corpo con Di Lorenzo finisce a terra e reclama un rigore. Per l'arbitro Marini è tutto buono.

30' - Ammonito Djuricic per aver interrotto una ripartenza di Di Lorenzo.

28' - Il Napoli continua ad attaccare con una percussione centrale di Politano. Dopo uno scambio con Insigne, l'ex della gara calcia col destro. Tiro molto debole, blocca Consigli.

25' - Apertura a destra per Politano, che converge al centro ed esplode il mancino: palla alta sopra la traversa.

23' - Inizialmente era stato convalidato il gol, ma poi il VAR Mazzoleni ha cambiato la decisione di Marini.

22' - Gol annullato al Napoli! Hysaj trova Insigne sulla linea del fuorigioco, in posizione defilata: controllo a seguire perfetto, destro a giro chirurgico e palla in buca d'angolo! Dopo un check con il Var viene rilevata la posizione di offside del 24 azzurro.

20' - Tentativo a giro di Insigne, dalla sua zolla e con la sua giocata: s'immola Ferrari che di testa la mette sul fondo.

17' - Lancio per Mertens, ma Consigli è attento, esce fuori dall'area e col petto anticipa il belga.

15' - BERARDI! Contropiede dei neroverdi, la sfera arriva a Berardi che calcia col destro. Attento Meret che devia in angolo.

13' - Come su tutti i campi di Serie A, anche al Mapei Stadium viene ricordato Davide Astori, a tre anni dalla sua scomparsa.

11' - Il Napoli prova a ripartire con il duo Insigne-Fabian. Il passaggio in profondità però viene letto bene dai padroni di casa.

9' - Errore in uscita del Napoli, il pallone arriva a Caputo che calcia di punta. Tiro deviato, corner neroverde.

7' - Bella trama del Napoli. Di Lorenzo vede il taglio di Mertens e lo premia, in area di rigore. Cross basso di prima, ma Zielinski non ci arriva.

6' - Iniziativa di Berardi sulla destra, cross in mezzo allontanato dalla difesa azzurra.

4' - I padroni di casa provano a costruire dal basso, rischiano e alla fine Ferrari sbaglia la misura del lancio.

2' - Sassuolo partito subito forte, facendo girare rapidamente il pallone e pressando alto.

18.30 - PARTITI! Inizia il match

18.27 - Squadre in campo!

18.15 - ADL sul campo nel pre-partita, colloquio anche con gli arbitri per capire se cromaticamente fosse possibile per il portiere indossare la divisa verde. Con le altre ultimamente non è andata evidentemente benissimo fuori casa. Il bordocampista DAZN ha collegato alla scaramanzia, dunque, la richiesta del Napoli

17.50 - Azzurri in campo per il riscaldamento

17.30 - Ufficiali da pochi minuti le scelte di formazione di Gattuso in vista della gara contro il Sassuolo. Confermate le indiscrezioni della vigilia, sarà 4-2-3-1 con Hysaj a sinistra. A centrocampo torna Demme. Nel Sassuolo De Zerbi lancia tutti gli uomini offensivi arretrando Lopez a centrocampo con Locatelli.

Ecco le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. All. Gattuso

17.00 - Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social a poche ore dalla sfida contro il Sassuolo: "Il ritrovato clima di serenità in casa Napoli è testimoniato da De Laurentiis. Anche a Reggio Emilia il presidente De Laurentiis non fa mancare il suo appoggio a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club è già al Mapei in attesa dell’arrivo del tecnico e dei ragazzi".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli