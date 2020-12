LIVE - Sorteggio EL: Napoli testa di serie, ma almeno 3 insidie da evitare

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

12.45 - Ultimi preparativi. Un quarto d'ora all'inizio del sorteggio di Europa League

12.25 - S'è concluso il sorteggio degli ottavi di Champions League (qui per gli accoppiamenti)

GRADO DI DIFFICOLTA' - Tuttonapoli.net ha provato ad ordinare le possibili rivali del Napoli in ordine di difficoltà. Escludendo la Real Sociedad, che gli azzurri non possono pescare, le insidie maggiori sono Lille, primo in Ligue1 e capace di vincere sul campo del Milan, ed a seguire il Benfica ed il Salisburgo, reduce dall'eliminazione dalla Champions nel girone di Bayern e Atletico. Di seguito le valutazioni sulle difficoltà:

4 STELLE

Real Sociedad (no Napoli)

Lille (no Milan)

Benfica

Salisburgo



3 STELLE

Krasnodar

Granada

Braga

Slavia Praga

Antwerp

Olympiacos



2 STELLE

Dinamo Kiev

Molde

Young Boys (no Roma)



1 STELLA

Stella Rossa

Maccabi Tel Aviv

Wolfsberger

COME FUNZIONA?

- Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

- Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di Europa League o della stessa federazione nazionale.

- Le squadre russe e ucraine non possono essere sorteggiate contro.

SORTEGGIO - Il sorteggio riguarderà le 12 vincitrici dei gruppi e le 12 seconde, più otto squadre provenienti dalla Champions, terze nei rispettivi gironi divise in base ai punti del girone in 4 teste di serie e 4 non teste di serie. Per gli azzurri gli accoppiamenti peggiori verranno da un possibile accoppiamento con Benfica, Lille e Salisburgo: Di seguito il quadro completo

TESTE DI SERIE: Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim

NON TESTE DI SERIE: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa

Amici di Tuttonapoli.net, benvenuti alla diretta testuale del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che andranno in scena alle ore 13, dopo quelli degli ottavi Champions.