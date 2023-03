LIVE - Torino-Napoli 0-3 (9', 51' Osimhen, 35' Kvaratskhelia): tris degli azzurri

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



23' - DOPPIA OCCASIONE PER IL TORINO! Ricci calcia da fuori, Meret non respinge nel migliore dei modi e sulla ribattuta arriva Sanabria in spaccata che manda il pallone sul palo.

25' - Altra occasione per il Torino: sponda di Vlasic per Ricci che va al tiro, stavolta deviato da Zielinski in corner.

34' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia controlla in area e viene steso da Linetty. Penalty per gli azzurri.

51' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!!! Kvaratskhelia si accentra, tacco per la sovrapposizione a sinistra di Olivera che scodella un cross perfetto sul secondo palo per Osimhen che a pochi passi dal portiere cala il tris di testa.

13' - KVARATSKHELIA! Anguissa recupera palla sulla trequarti e serve Osimhen che scarica su Kvaratskhelia: destro a giro che finisce di poco fuori.

9' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Zielinski, Osimhen stacca in mezzo a due e un po' di testa, un po' di spalla, infila Milinkovic-Savic. Azzurri subito in vantaggio.

8' - LOZANO! Linetty sbaglia sulla propria trequarti e Anguissa recupera palla e apparecchia per Lozano: destro murato in corner.

7' - Osimhen riceve sulla sinistra e parte. Schuurs lo segue e tiene il duello in velocità, intervenendo e mettendo la sfera in angolo.

4' - Vojvoda aggira Lozano e serve Radonjic in profondità. Rrahmani legge tutto e copre l'uscita di Meret.

2' - Sugli sviluppi di un piazzato Mathias Olivera scodella al centro: spizzata di Di Lorenzo, sul secondo palo nessuno riesce ad arrivare sulla sfera.

15:02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: tutto pronto per il calcio d'inizio.

14:51 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara col Torino è intervenuto al microfono di DAZN: "E' importante come ogni settimana fare bene, pensare al presente e affrontare una gara per volta, senza pensare a conseguenze troppo positive né troppo negative".

Juric ha detto che Spalletti e Giuntoli sono due fuoriclasse che si sono migliorati a vicenda.

"Lui di sicuro ha migliorato me, non so se io ho migliorato lui. Spalletti non ha bisogno dei miei consigli, è un grande allenatore, navigato e noi siamo molto contenti. In questo momento tutti i tipi di apprezzamenti ti portano fuori dalla nostra realtà, noi dobbiamo pensare al presente, al Torino, che è una squadra tosta e che renderà questa partita difficile".

14:45 - Ivan Juric, allenatore del Torino, pochi minuti prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Penso che siamo a livelli diversi, Spalletti è un allenatore completo, con una grande esperienza. Noi come amanti di calcio apprezziamo questo tipo di allenatori, vediamo le sue idee e sta facendo cose molto interessanti, molte cose da rubare".

14.40 - Cori contro Napoli dalla Curva Maratona zittiti dagli altri settori invasi dai tifosi partenopei.

14:38 - Nemanja Radonjic, trequartista del Torino, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Non ho detto niente a me stesso, questo è il calcio, a volte giochi bene e a volte giochi male, ma devi lavorare duro ogni giorno perché il lavoro paga".

14:37 - Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, a pochi minuti dal match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "E' stata una settimana importane, ma c'è ancora tempo per pensare al Milan. Ora bisogna pensare alla partita di oggi che è importante".

14.30 - Le squadre iniziano il riscaldamento. All'ingresso in campo degli azzurri un'ovazione ha coperto i fischi del settore granata, il Napoli anche oggi giocherà come se fosse in casa.

13:45 - Ufficiali le scelte di Spalletti per la gara di oggi contro il Torino con calcio d'inizio alle ore 15. Questa la formazione ufficiale. Nel Torino c'è Sanabria al centro dell'attacco.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Non più di tre avvicendamenti

In sintesi, Spalletti ha raccontato il solito scenario, quello dei soliti ballottaggi (rinviando la gestione della fatica ai 5 cambi): a sinistra Olivera insidia di nuovo Mario Rui, tornato titolare nell'ultimo turno, così come Elmas stavolta ha più possibilità di giocarsela con Zielinski mentre Lozano dovrebbe prendere il posto di Politano a destra, nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, intoccabili e da gestire eventualmente nell'ultima parte di gara.

La stima per il Torino

Un modo per tenere alta l'attenzione dei suoi, ma anche per dare merito ad un tecnico come Juric che ha dato la sua impronta al Torino: "Ne parlo volentieri per il rispetto che non solo gli devo, ma che gli riconosco: sarà una partita molto difficile. E' sempre un avversario complicato - l'analisi di Spalletti - asfissiante in pressione, mantenendo un livello altissimo di fatica perché è allenato a questo. Noi amiamo giocare e per loro è un divertimento non far giocare".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli! Il Napoli non vuole alzare il piede dall'acceleratore nell'ultima gara prima della sosta per le nazionali. A Torino, con la spinta del settore ospiti (dopo la fine del divieto di trasferta), la squadra di Luciano Spalletti va a caccia di tre punti per confermare il vantaggio o incrementarlo ulteriormente, considerando Inter-Juventus, con la consapevolezza di chi sa che dopo la sosta fisiologicamente qualche energia fisica e mentale potrebbe finire maggiormente su uno storico quarto di finale di Champions League da giocare al massimo. Quando arriveranno le gare prima e all'interno del doppio confronto col Milan (ovvero con Lecce e Verona), Spalletti potrebbe ricorrere ad un ampio turnover, per ora invece non c'è necessità: "Può succedere che ci sia qualche titolare differente rispetto all'ultima gara, ma come sempre in base alla condizione individuali o le caratteristiche. C'è la sosta e quindi si può recuperare bene, quindi quelli che non subiscono molto la fatica li andremo a confermare", assicura Spalletti.