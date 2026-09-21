Napoli, dieci azzurri impegnati con le rispettive nazionali: l’elenco completo

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Saranno dieci i calciatori del Napoli impegnati in giro per il mondo tra Nations League, qualificazioni agli Europei Under 21 e amichevoli internazionali.

La sosta per le Nazionali svuota Castel Volturno. Saranno dieci i calciatori del Napoli impegnati in giro per il mondo tra Nations League, qualificazioni agli Europei Under 21 e amichevoli internazionali. Da Di Lorenzo e Vergara, convocati dall’Italia, fino a De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Hojlund e Lang: tanti gli azzurri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi. Impegni anche per Favasuli con l’Under 21, Milinkovic-Savic con la Serbia e Olivera con l’Uruguay. Un calendario particolarmente fitto, con le ultime gare previste il 6 ottobre, prima del rientro a Napoli.

Napoli, dieci giocatori in Nazionale: tutti gli impegni degli azzurri

Saranno 10 i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali:

Di Lorenzo, Vergara: Italia-Belgio (25 settembre), Turchia-Italia (28 settembre), Francia-Italia (2 ottobre), Italia-Turchia (5 ottobre) - Uefa Nations League

Favasuli: Armenia-Italia U21 (1 ottobre), Italia-Polonia U21 (5 ottobre) - Qualificazioni Europei U21

De Bruyne: Italia-Belgio (25 settembre), Belgio-Francia (28 settembre), Belgio-Turchia (2 ottobre), Francia-Belgio (5 ottobre) - Uefa Nations League

Gilmour: Slovenia-Scozia (26 settembre), Scozia-Svizzera (29 settembre), Macedonia del Nord-Scozia (3 ottobre), Scozia-Slovenia (6 ottobre) - Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Moldova (26 settembre), Slovenia-Kazakhstan (29 settembre), Isole Fær Øer-Slovacchia (2 ottobre), Moldova-Slovacchia (6 ottobre) - Uefa Nations League

Hojlund: Norvegia-Danimarca (24 settembre), Danimarca-Galles (27 settembre), Danimarca-Portogallo (1 ottobre), Galles-Danimarca (4 ottobre) - Uefa Nations League

Lang: Olanda-Germania (24 settembre), Serbia-Olanda (27 settembre), Grecia-Olanda (1 ottobre), Olanda-Serbia (4 ottobre) - Uefa Nations League

Milinkovic-Savic: Serbia-Grecia (24 settembre), Serbia-Olanda (27 settembre), Germania-Serbia (1 ottobre), Olanda-Serbia (4 ottobre) - Uefa Nations League

Olivera: Giappone-Uruguay (24 settembre), Corea del Sud-Uruguay (28 settembre), India-Uruguay (6 ottobre) - Amichevoli