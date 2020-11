Lozano si confessa: "Gattuso un orco quando si arrabbia, ma è stata la svolta! Scorso anno durissima, molti non sanno cos'è accaduto"

"Gattuso è molto diretto e quando si arrabbia diventa un orco". Parla così Hirving Lozano, che ai microfoni di TV Azteca Deportes racconta il suo rapporto con l'allenatore che l'ha fatto rinascere: "Da lui devi imparare il più possibile. Ora ho capito come gestire il rapporto con lui, quello che ho vissuto lo scorso anno mi ha aperto gli gli occhi. È davvero una gran bella persona.

Sulla prima stagione in azzurro: "È stata dura, con l'aiuto di Dio e di mia moglie siamo andati avanti. Molti non sanno cosa è accaduto realmente, è stato così complicato. Tante volte ho chiesto a mia moglie 'Ma qui cosa ci facciamo?'. Anche con la lingua era difficile, o9ra è migliorata la situazione. Parlare con Gattuso ha fatto funzionare la cosa. Lo apprezzo molto.

Sui tifosi: "Mi sostengono e fanno commenti positivi su di me. Cerco sempre di imparare dai miei compagni e sentirmi un giocatore più completo e maturo."

Sul futuro: "Il calcio in Italia mi piace, nel futuro possono accadere tante cose. Ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, come il Barcellona Ora la cosa migliore è avere un club in cui riuscire ad inserirsi nel migliore dei modi".