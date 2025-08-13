Prima pagina

Il Mattino: "I quattro Moschettieri per il centrocampo di Conte"

Il Mattino: "I quattro Moschettieri per il centrocampo di Conte"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà ampio spazio in prima pagina alla soluzione tattica provata da Antonio Conte per far giocare in contemporanea McTominay, De Bruyne, insieme a Lobotka e Anguissa: "I quattro Moschettieri per il centrocampo di Conte". C'è spazio anche per la prossima Coppa America di vela: "Coppa America, può iniziare lo show. Firmato il protocollo d'intesa per lo storico evento di Napoli 2027". Di seguito la prima pagina integrale.