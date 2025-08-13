Prima pagina
Il Mattino: "I quattro Moschettieri per il centrocampo di Conte"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà ampio spazio in prima pagina alla soluzione tattica provata da Antonio Conte per far giocare in contemporanea McTominay, De Bruyne, insieme a Lobotka e Anguissa: "I quattro Moschettieri per il centrocampo di Conte". C'è spazio anche per la prossima Coppa America di vela: "Coppa America, può iniziare lo show. Firmato il protocollo d'intesa per lo storico evento di Napoli 2027". Di seguito la prima pagina integrale.
Copertina UfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli di Redazione Tutto Napoli.net
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
