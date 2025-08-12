Ultim'ora Gutierrez è del Napoli! Sky: scambio documenti, lunedì sarà in Italia

Il Napoli e il Girona stanno finalizzando l’accordo per il trasferimento di Miguel Gutierrez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club stanno scambiando in queste ore la documentazione necessaria per chiudere l’operazione. Il terzino sinistro spagnolo, classe 2001, è atteso in Italia nella giornata di lunedì, quando si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la società azzurra.

L’arrivo di Gutierrez rappresenta un rinforzo importante per la fascia sinistra, reparto su cui la dirigenza partenopea stava lavorando da settimane. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e affermatosi in Liga con la maglia del Girona, Gutierrez è un esterno dinamico, capace di abbinare qualità tecniche e spinta offensiva a una buona solidità difensiva. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, a completamento delle ultime formalità burocratiche.