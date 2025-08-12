Ultim'ora Lookman, il Napoli c'è! Criscitiello: "Manna sul pezzo, Inter fuori. L'Atalanta ora lo cede e fa il prezzo"

Il Napoli torna su Ademola Lookman. Anzi, non è mai andato via. L'interesse resta concreto come annuncia su X il giornalista Michele Criscitiello: "Blitz Atalanta. Percassi a Londra per chiudere Rodrigo Muniz. Affare da 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Affare in dirittura ma non chiuso. Serve qualche altro giorno! Adesso Lookman può partire: 55 milioni la richiesta della Dea. Aggiornamenti Lookman: nessuna telefonata da Milano dopo la rottura. Unico interesse ufficioso resta quello del Napoli. Manna sul pezzo. Inter fuori. Strategia prima del rilancio? Percassi rientrerà domani da Londra. Intanto Lookman continua a non rispondere al suo club".

Ricordiamo che già nei giorni scorsi si era parlato dell'interesse del Napoli che seguiva a distanza la trattativa Inter-Atalanta e intanto aveva anche offerto al giocatore un ingaggio superiore. Lookman spinge per l'Inter, anzi spingeva fino a poco tempo fa, ma adesso il Napoli potrebbe rientrare in corsa anche perché l'accordo tra i clue è distante e il nigeriano comunque dovrà lasciare la Dea dopo aver di fatto concluso la sua avventura cancellando le foto sui social e scrivendo una lettera in cui spiegava la sua posizione. L'Atalanta ha fissato il prezzo e aspetta. Il Napoli, che era pronto a mettere sul piatto una quarantina di milioni per Ndoye e che al momento non ha più acquistato nessuno in attacco, c'è...