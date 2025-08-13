Sky, Marchetti: "Arriverà anche Juanlu, per l'ultimo acquisto si lavora su un'idea"

Oggi alle 00:00
di Antonio Noto

Nel corso dello "Speciale Calciomercato" su Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato delle operazioni del Napoli: "Arriverà Gutierrez, arriverà Juanlu Sanchez, che non rientra in lista essendo in giovane. Quando arriverà, Zanoli sarà ceduto al Bologna o all'Udinese, entrambe hanno l'accordo con il Napoli. Poi ci sarà spazio per un acquisto: o un esterno alto o un centrocampista.

Ecco perchè oggi la pista più intelligente che sta percorrendo il Napoli è quella di Elmas, che può giocare sia da esterno che da centrocampista, conosce molto bene Napoli ed è rimasto molto affezionato alla squadra. E' l'idea sulla quale il Napoli sta lavorando. Questa non significa che si trascurano le altre. Su Musah, che è un ritorno di fiamma c'è anche il Nottingham Forest. C'è Miretti e poi ci sono anche altre occasioni che possono venire fuori. Negli ultimi giorni di mercato il Napoli si prenderà il tempo per riflettere".