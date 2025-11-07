Lukaku, il rientro si avvicina! Cds: "Accelera per tornare in Supercoppa"

Romelu Lukaku comincia a intravedere la luce in fondo a un tunnel. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con alcune info utili relative ai tempi di recupero.

"Big Rom sta accelerando e spingendo, sta provando ad accorciare i tempi fino a restringere anche il campo di dicembre, il mese indicato come quello del rientro. In un solo concetto? Proverà a tornare per la prima metà, prima ancora della Supercoppa. In questa fase, però, non è ancora possibile lasciarsi andare a previsioni che un giorno potrebbero sembrare troppo ottimistiche e un altro del tutto sballate: basti sapere che Lukaku sta facendo di tutto per chiudere il 2025 con qualche presenza in carnet".