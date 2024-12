Manna a Dazn: "Gennaio mercato difficile, si rischia di fare danni. Pellegrini? Nomi dei giornali. Sui rinnovi..."

Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Sul calendario: “Tutte le partite sono difficili, questo campionato ci sta dicendo che tutti i punti bisogna conquistarli sul campo, nessuno ci sta regalando nulla. Bisogna prendersi i punti con ferocia e volontà, perché tutte le partite sono molto combattute e il livello del campionato è molto alto, lo sta dimostrando la classifica”.

Un nome importante per sostituire Buongiorno? "L'infortunio di Buongiorno è sicuramente un tema. L'idea di andare a prendere un sostituto implica diverse valutazioni: se prendiamo un giovane, dobbiamo considerare che ci vorranno sei mesi per farlo crescere e non lo ritroveremo pronto l'anno prossimo. Se invece optiamo per un nome importante, lo inseriamo subito in squadra. Gennaio è sempre un mercato molto particolare, si rischia anche di fare dei danni, spesso si va a toccare, a minare un equilibrio e un'integrità di squadra e giocatori che in questo momento ci stanno dando tanto. Sicuramente se ci saranno delle opportunità che ci migliorano per questi sei mesi e per il futuro le andremo a cogliere. Saremo concentrati e pronti.

Pellegrini? E’ un calciatore di un’altra squadra, in questo momento sono suggestioni giornalistiche. Ogni giorno esce un nome diverso, scambi eccezionali. In questo momento siamo concentrati sul campo”.

Sui rinnovi: "Stiamo lavorando sui rinnovi di Meret e Olivera e su altri calciatori. Siamo in fase di elaborazione, come è giusto che siamo fiduciosi e ottimisti. I giocatori hanno la volontà di restare al Napoli e di continuare questo percorso”.