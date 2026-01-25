Manna a DAZN: "Siaml al minimo storico, ma abbiamo attributi! Giovane? Ecco cosa ci può dare"

Nel pre-partita di Juventus-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Noi combattiamo con un momento complicato da tanto tempo, ma oggi siamo al minimo storico di giocatori disponibili. Non c'è stato nessun faccia a faccia perché non c'è bisogno. Questi ragazzi stanno lavorando in condizioni precarie da tanto e non possiamo dirgli nulla. Martedì abbiamo giocato bene a Copenaghen, un episodio ha condizionato la partita. Dobbiamo rimanere lucidi, sappiamo che oggi è una partita molto importante, ma sappiamo in che condizioni ci arriviamo. Abbiamo grande mentalità, dei grandi attributi e faremo vedere il nostro valore in campo, al di là di quello che possa essere il risultato".

Su Giovane.

"Un calciatore per noi interessanti, ha una prospettiva di valore, l'abbiamo seguito in tutto questo periodo. Può darci energie e spensieratezza, che in questo momento sono cose che servono. All'interno di un gruppo che ha dato e sta dando tanto, un po' di libertà mentale può aiutarti. E' un ragazzo serio e determinato, credo che il mister possa farci un bel lavoro".

Dobbiamo aspettarci altri colpi dal mercato?

"Ci sono dieci giorni di mercato. Avessimo la disponibilità di fare le cose senza fare i conti, come l'alchimista, avremmo sicuramente già fatto qualcosa. Vogliamo cercare di aiutare la squadra e il mister. Purtroppo non è facile, ma dobbiamo dare una mano a questi ragazzi che meritano di essere aiutati fino alla fine".

Sul ritorno di Lukaku.

"E' stato fermo tanto e ha una mole importante, per cui non aspettiamoci sicuramente le prestazioni brillanti il prima possibile. Il suo apporto all'interno dello spogliatoio è fondamentale. Se avrà dei minuti sarà l'allenatore a metterlo in campo, lo monitora ogni giorno".