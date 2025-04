Manna a Dazn: "Lottiamo per un sogno, ma serve tranquillità! Sul futuro..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro l'Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli prima di questo periodo era tra quelle che recuperano più punti da situazioni di svantaggio. Qual è il vero volto della squadra?

“Le stagioni sono sempre lunghe e complicate. Penso sia tutto ciclico. Bisogna saper uscire dai momenti di sofferenza come noi siamo riusciti a fare, rimanendo lucidi e concentrati. Stiamo facendo un percorso importante che ci sta facendo lottare per un sogno. Quindi dobbiamo stare tranquilli e non dobbiamo sovraccaricarci di pressioni e negativà. Serve stare concentrati sull’obiettivo quotidiano che è il lavoro”.

Conte ha parlato di “pressione positiva”, come ci si convive?

“Dobbiamo essere orgogliosi. Siam partiti da lontano e abbiam costruito una squadra che è all’anno zero. Dobbiamo vedere tutto con estrema positività. Ora siamo chiaramente in una condizione che ci permette di sognare ma dobbiamo viverla con spensieratezza e stare tranquilli. La pressione c’è ma non deve essere negativa, dobbiamo viverla con gioia ed entusiasmo combattendo ogni partita. Oggi affrontiamo una squadra che lotta per salvarsi e conosciamo le difficoltà, dobbiamo essere pronti anche a fare una partita sporca per vincere”.

Il pensiero di un progetto futuro per l’anno prossimo c’è già?

“Siamo concentrati sul presente visto che ci stiamo giocando qualcosa di importante. Stiamo lavorando anche per il futuro, al momento opportuno ne parleremo e discuteremo la pianificazione. Stiamo già lavorando come penso facciano tutti, ma con assoluta tranquillità siamo concentrati su oggi perché lottiamo per un obiettivo importante”.