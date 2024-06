Manna affonda con Hermoso: si sogna doppio colpo super in difesa

Non solo Buongiorno, per cui il Napoli è in pole: Manna, parallelamente, tratta anche con l’entourage di Mario Hermoso

Non solo Buongiorno, per cui il Napoli è in pole: Manna, parallelamente, tratta anche con l’entourage di Mario Hermoso, spagnolo di 28 anni, un difensore-imprenditore che ha investito nel sushi, nei burger, nelle tecniche di ortodonzia all’avanguardia e di recente anche nel caffè.

Come scrive il Corriere dello Sport, il difensore "da bravo imprenditore sa bene come trattare e capitalizzare il massimo: è un parametro zero e dunque ha voglia di chiudere un accordo conveniente, dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Al ds Manna piace molto, facciamo anche di più, e poi un amante del caffè a Napoli ci starebbe alla grande. La concorrenza non manca, si vedrà: il manager azzurro, però, chiuderebbe volentieri il doppio colpo con Buongiorno".