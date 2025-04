Manna e il biglietto aereo per il super colpo di mercato del Napoli

Con la doppietta all'Empoli, Scott McTominay sale a quota 8 gol in Serie A. Impatto devastante con il calcio italiano e tornano in mente le sue recenti parole alla Gazzetta.

"Napoli? Ne avevo sentito parlare durante gli Europei e c'è stata immediata attrazione. Mi sono informato bene sul progetto, sulla squadra, sull'allenatore. E il ds Manna ha avuto una grande influenza su di me, aiutandomi. E' venuto a casa mia a Manchester, mi ha spiegato la cultura, la storia del club, della maglia, di Napoli, dello stadio, il mito di Maradona, il cibo incredibile. Qui sono molto contento".

Un viaggio decisivo quello del ds azzurro per convincere lo scozzese a vestire la maglia del Napoli. Un viaggio decisivo, un biglietto aereo 'benedetto' per il rendimento dell'ex United e il suo impatto in Serie A. McT è decisivo per le sorti del Napoli e ora sogna di vincere il campionato.