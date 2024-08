Manna vuole fare tripletta dalla Premier: cosa c'è dietro la strategia del Napoli

Il campionato più bello del mondo, una volta, era quello italiano. Anni di splendore, di campioni luccicanti, di squadra imbottite di campioni anche in periferia. Poi, tutto è cambiato. Una pessima gestione delle risorse, poca lungimiranza sul piano delle strutture e troppa speculazione hanno portato la serie A ad essere scavalcata da altri campionati, la Premier League su tutti.

In questi ultimi anni l’Inghilterra è diventata l’Eldorado di tutti i calciatori, il posto più ambito dove andare a misurare il proprio talento. E negli ultimi anni è spesso accaduto che, calciatori che faticavano in Inghilterra, arrivassero in Italia e diventassero determinanti. È accaduto allo stesso Romelu Lukaku, ma a tanti altri. Era accaduto allo stesso Anguissa, prima di esplodere proprio al Napoli.

La strategia di Manna in questa sessione di mercato sembra essere proprio questa: andare a pescare dalla Premier calciatori che possano fare la differenza in Serie A. Lukaku è storia ormai nota, così come Gilmour del Brighton. L’ultimo nome spuntato è quello di Scott McTominay, in uscita dal Manchester United e sogno di mercato di mezza estate di Manna e Conte. Sarebbe un vero colpaccio, per uno che in Premier è stato spesso decisivo.