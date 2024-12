Ufficiale Mario Rui saluta Napoli: "Vissuto momenti indimenticabili, sarete sempre nel mio cuore"

vedi letture

"Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita". Comincia così la lettera social di Mario Rui che da ieri non è più un giocatore del Napoli.

Risoluzione del contratto per il terzino portoghese che ha lasciato dopo sette stagioni il club azzurro: "A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili.



Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore. È tempo di voltare pagina, ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!".