Marotta studia un Zielinski bis: occhi su Meret a costo zero

vedi letture

Occhio ai riflessi dell’Inter, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita

L'Inter studia un'operazione in stile Zielinski per prendere a parametro zero Alex Meret dal Napoli. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'estremo difensore del Napoli: "Occhio ai riflessi dell’Inter, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita e anticipa la concorrenza in presa alta: l’occasione del momento si chiama Alex Meret.

Ha già vinto uno scudetto, difende la porta del Napoli capolista e ha un contratto in scadenza ballerino quanto basta per guardarsi intorno e ragionare sul futuro. L’Inter osserva alla finestra e fa le sue valutazioni: se ci sarà margine di manovra per tentare l’ennesimo colpo a zero, specialità della casa, da viale della Liberazione non si tireranno indietro".