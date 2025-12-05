Podcast Lobotka ko, Alvino: “Quest’anno la sfortuna ci vede bene e ha gli occhi su Castel Volturno”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso del "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Lobotka? Innanzitutto è un infortunio devastante, come lo sono stati anche quelli di Lukaku, De Bruyne e chi più ne metta. Questo è devastante ancora di più perché arriva in piena emergenza, senza il suo sostituto naturale, Gilmour, anche lui fuori. Io non so più cosa dire, veramente mi sono arreso a questa sfortuna.

Come si dice, la fortuna è cieca, ma quest'anno la sfortuna ci vede bene e ha gli occhi su Castel Volturno. È incredibile. Non ci fasciamo la testa, come buone abitudini dei napoletani, come buone abitudini di Antonio Conte, che è stato bravissimo fino a questo momento a trovare nelle difficoltà le migliori opportunità sia dal punto di vista tattico, quindi del sistema di gioco, sia nei singoli che poi hanno dato risposte importanti. Questa di Lobotka è veramente un'assenza che faccio fatica a capire cosa possa inventarsi Antonio Conte.

Come sostituirlo? Il primo nome che mi viene in mente è quello di Elmas. Io credo che almeno tre partite Lobotka le salti, spero di sbagliarmi, naturalmente, ma credo che tre partite le possa saltare: Juventus, Benfica e Udinese. Non devi stravolgere questo assetto, che faticosamente hai trovato e che sta dando ottimi risultati. E allora penso a un Elmas nella posizione di Lobotka. Sentivo dire che anche Marianucci, per il passato nelle giovanili, ha fatto il centrocampista, però andiamo sempre in quell’ambito quasi dell’esperimento e non lo puoi fare con la Juventus né tantomeno col Benfica, perché Juventus prima e Benfica poi sono due spartiacque: una per il campionato, l’altra per la Champions League. Sicuro, nel breve, vedremo almeno in questa duplicità, vedremo Elphelmas al cento per cento. Anche se devo essere molto sincero, io il Vergara che ho visto ieri è un Vergara che mi ha convinto, un Vergara che può fare il titolare, è un ragazzo di personalità. Bravo, quindi anche l'ipotesi di investire nella titolarità di Vergara potrebbe essere un'ipotesi da prendere in considerazione. Però il primo nome che mi viene in mente è quello che avete fatto anche voi".

