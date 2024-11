McTominay, infortunio alle spalle: lo scozzese per Conte 'vale triplo'

vedi letture

Scott McTominay sarà regolarmente al suo posto domenica contro la Roma. Il centrocampista scozzese sta bene, l’infortunio è di poco conto e domenica al Maradona sarà in campo nella sfida contro la Roma di Ranieri. Un ritorno importante per un giocatore che vale doppio, anzi il triplo, visto che Conte l’ha già impiegato in più ruoli, sfruttando la sua intelligenza tattica e la sua incredibile duttilità. Scott ha fatto la mezzala nel 4-3-3, ma all'occasione anche l’attaccante accanto a Lukaku nel 4-2-4. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.