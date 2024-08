McTominay-Napoli, accordo vicino! Romano: "Lo United accetta una nuova offerta"

Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, si avvicina al Napoli! Il club di De Laurentiis è in procinto di chiudere l'affare con il club inglese orma.

Le ultime sulla trattative le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Il Napoli si avvicina all'accordo per Scott McTominay, non legato a Billy Gilmour, poiché le trattative restano separate. Il Manchester United accetta una nuova offerta del valore di oltre 30 milioni e i colloqui si avviano alla fase finale anche per quanto riguarda il giocatore. Ci siamo quasi".

🚨 Napoli are closing in on Scott McTominay deal, NOT linked to Billy Gilmour as negotiations remain separate.



New bid worth over €30m accepted by Manchester United and talks moving to final stages also on player side.



Almost there. ⏳󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/sPrrDpFaw5