Mercato chiuso, come cambiano le liste: in Champions ci sarà un'esclusione, in A c'è ancora uno slot

Time out, non c'è più tempo per parlare di mercato. Per fortuna. Conta, ora, solo il campo. Il Napoli ha completato la lista dei 25 calciatori per la prossima stagione, in realtà ne saranno 23 (mancano due prodotti del vivaio) ai quali aggiungere 3 under per un totale, dunque, di 26. Tra i nati dal 1997 in poi ci sono Meret ('97) con Elmas ('99) e Gaetano ('00), tra gli italiani Di Lorenzo, Zielinski, Hysaj e Tonelli - i due stranieri rientrano in questa categoria perché tra i 15 e i 21 anni hanno giocato per almeno tra stagioni con un club italiano, ovvero Udinese ed Empoli - mentre gli unici due prodotti del vivaio sono Insigne e Luperto. Nell'elenco dei 17 rientrano tutti i calciatori, nessuno ne resta fuori, c'è spazio anche per Ciciretti dopo che il suo trasferimento all'Ascoli è saltato. Ciò significa che a gennaio, con Ciciretti quasi certamente ceduto in prestito per giocare, ci sarebbe posto - teoricamente - per un altro acquisto, anche straniero, ovviamente comunitario. Di seguito l'elenco completo:

1. Ospina

2. Karnezis

3. Malcuit

4. Maksimovic

5. Manolas

6. Koulibaly

7. Ghoulam

8. Mario Rui

9. Allan

10. Fabian Ruiz

11. Callejon

12. Ciciretti

13. Lozano

14. Mertens

15. Younes

16. Milik

17. Llorente

18. Di Lorenzo (italiano)

19. Zielinski (italiano)

20. Hysaj (italiano)

21. Tonelli (italiano)

22. Insigne (prodotto vivaio)

23. Luperto (prodotto vivaio)

24 -

25 -

Under 22: Meret, Elmas, Gaetano.

Il discorso cambia per la lista Uefa, dato che ci sono diverse novità. La Lista B (quella Under in Italia) comprende giocatori nati dal 1998 in poi - non rientra Meret che va negli italiani al posto di Tonelli - ma la condizione è che lo stesso calciatore abbia disputato almeno due anni nel club dove gioca attualmente. Quindi neppure Elmas rientra in lista ed entrambi in Champions occuperanno uno dei diciassette posti della lista principale. Chi a fargli posto? Uno sarà sicuramente Ciciretti, l'altro è ancora tutto da scoprire, probabilmente sarà proprio il centrale toscano.