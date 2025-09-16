Meret recupera per il City? C'è già la notizia da Castel Volturno

La notizia numero uno della giornata inaugurale di allenamenti, dopo le ventiquattro ore di riposo concesse da Conte alla squadra in coda alla vittoria di Firenze, è che Meret insegue il recupero verso la grande notte di Champions con il City. La seconda è che può acciuffarlo: ed è quella da titolo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa capire che il portiere può recuperare per la sfida dell'Etihad in programma giovedì sera.

"Ieri Alex ha cominciato ad avere una prospettiva diversa alla ripresa dei lavori al centro sportivo di Castel Volturno: tanto da chiudere la giornata con l’idea di poter recuperare in tempo. Disponibile e pronto a giocare. Fermo restando il principio di fondo: la scelta spetterà a Conte. Sì, sarà come sempre l’allenatore a decidere se rilanciare immediatamente Meret dopo aver acquisito ogni tipo di rassicurazione sulla sua tenuta fisica oppure se lanciare Milinkovic anche a Etihad".