Ufficiale Meret recuperato: si è allenato in gruppo! Il report da Castel Volturno

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista del debutto in Champions League in programma giovedì sera, alle ore 21:00, all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Guardiola. Quest’oggi la squadra si è allenata al mattino agli ordini di Antonio Conte: la buona notizia riguarda Alex Meret, che si è allenato in gruppo dopo l’affaticamento muscolare rimediato sabato scorso. Il portiere sarà dunque a disposizione per la trasferta di Manchester.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all'Etihad contro il Manchester City. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina ed è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. Meret si è allenato in gruppo”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.