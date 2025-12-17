Stadio a Poggioreale, frenata ufficiale della Zes: due i motivi alla base della decisione
Niente casa del Napoli a Poggioreale: la frenata è arrivata proprio dalla Zes (Zona economica sociale) che ha ufficialmente sospeso la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità del nuovo stadio del Napoli a Poggioreale. A fornire i dettagli è l'edizione odierna di Repubblica: "La decisione è stata comunicata ieri. Il responsabile unico del progetto, l’ingegner Salvatore Puca, ha risposto alle richieste del Comune, avanzate nella riunione del 18 novembre, sulla natura della conferenza dei servizi (preliminare e non decisoria) e ha disposto la sospensione del procedimento.
Cosa significa nel dettaglio? Non sono previste, al momento, altre riunioni e qualora non ci fossero sostanziali novità nel progetto del Napoli, tutto resterebbe fermo. La vera perplessità – al di là della questione dei parcheggi che resterebbero inutilizzati nel corso della settimana - riguarda i mercatali del Caramanico.
