Ufficiale Meret salta la Fiorentina! Non sarà neanche in panchina: il motivo

Antonio Conte per la gara contro la Fiorentina ha schierato Vanja Milinkovic-Savic da titolare: non è chiaro se sia una decisione tecnica maturata da giorni o una scelta forzata, in quanto è emerso che Alex Meret non sarà neanche in panchina. Il numero 1 azzurro ha rimediato un affaticamento muscolare ed è stato quindi costretto a dare forfait per il match di stasera contro i viola.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.