Meret salta tre gare e la nazionale: la previsione sul rientro

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:20 In primo piano

Il Napoli perde il suo portiere titolare, Alex Meret. Dovrebbe ritrovarlo per la trasferta di Empoli, dopo la sosta, del 20 ottobre. Poco meno di un mese di stop dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus. Ieri gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo.

Salterà sicuramente le prossime tre partite e non potrà rispondere alla chiamata di Spalletti in Nazionale. La speranza di Conte è di riaverlo a disposizione per Empoli. Dovrebbe farcela. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.