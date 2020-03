Mertens farà compagnia ad Hamsik per qualche settimana

Sembrava tutto pronto per il definitivo sorpasso, dopo la rete al Barcellona ne serviva un'altra per ritrovarsi da solo, in vetta, tra i bomber azzurri, il più prolifico dei calciatori nella storia del Napoli. Eppure quanto bisognerà ancora aspettare, oggi, per un gol, è difficile prevederlo. Qualche settimana fa, pensando all'arrivo della primavera, tutti avrebbero scommesso che quel traguardo il belga l'avrebbe già tagliato. Nessuno poteva sospettare ciò che poi è accaduto. Il calcio si è fermato, rischia di saltare anche Barcellona-Napoli, sarebbe la terza partita "sospesa" dopo quelle con Inter e Verona. Almeno un gol, Mertens, lo avrebbe realizzato. Magari proprio al Camp Nou. Sarebbe stato speciale. Invece resta fermo a 121, proprio come Hamsik, al quale fa virtualmente compagnia in questi giorni difficili. In attesa di riprendere a correre per una rete speciale. In questo periodo il suo e il nostro pensiero è rivolto ad altro, il calcio è passato in secondo piano, eppure certe statistiche restano, così come i traguardi. Ad un passo eppure ancora distanti. Come le persone ai tempi del coronavirus.