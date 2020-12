Mertens salta le prossime due partite: spunta il giorno del suo rientro in Italia

Emergenza in attacco per il Napoli. Mertens tornerà a Castel Volturno lunedì, quando si monitoreranno le condizioni della sua caviglia sinistra e si deciderà il percorso per riportarlo in campo, in ogni caso non ci sarà a Cagliari e mercoledì contro lo Spezia. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.