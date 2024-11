Moviola Cds: "Il rigore è una svista grave, tocco senza forza! Mano Olivera non punibile"

Voto 5.5 a Mariani, arbitro di Inter-Napoli. Pesa l'errore sul rigore poi fallito da Calhanoglu. Non era penalty, invece, l'altro contatto con il tocco di mano di Olivera in area. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport.

"Mariani assegna il rigore per un contatto leggero: Anguissa tocca l’esterno del polpaccio sinistro di Dumfries che va giù, non c’è forza, non c’è vigoria. Epperò, visto che gli tocca la gamba, il VAR non può intervenire. Un svista grave per un arbitro come lui. Contrasto in area fra Lautaro e Olivera, il pallone rimpalla fra i due e schizza sulla mano destra dell’azzurro: non punibile. Lo stesso Martinez vede tutto e non protesta (non che sia indicativo, ma aiuta a contribuire)".