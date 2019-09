Mundo Deportivo - Il Barcellona vuole Fabian! Poteva prenderlo per 6mln, ora vale 10 volte di più

Il Mundo Deportivo apre con la seguente notizia: il Barcellona lavora all'acquisto di Fabian Ruiz per la prossima stagione. Il mercato è finito ma le società non sono in letargo, anzi si muovono in vista del futuro. Il club blaugrana vuole lo spagnolo dato che il suo centrocampo inizia ad avvertire il peso degli anni che passano. Il quotidiano ricorda che il Barcellona poteva comprare Fabian per 6 milioni nel 2017 oppure per 30, la sua clausola, un anno fa, ma il patron dei blaugrana non ha avuto lo stesso coraggio di De Laurentiis. Ora Fabian vale 60 milioni, il Barcellona inizia a sondare il terreno, lo seguirà quest'anno ma sa già che sarà difficilissimo strapparlo al Napoli.