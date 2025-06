Musah-Napoli, Romano annuncia: "Manna a Milano per chiudere! Affare in dirittura"

"Musah in dirittura al Napoli. Con il Milan contatti costanti. Il ds Manna è a Milano per chiudere l'operazione a titolo definitivo". Lo ha annunciato il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. L'ex Valencia prenderà il posto in rosa di Billing che non è stato riscattato ed è tornato al Bournemouth dopo il prestito di sei mesi da gennaio a giugno.

"Affare da oltre 20 milioni di euro. Musah vuole andare a Napoli, accordo totale col club. Conte lo ha voluto fortemente. La trattativa non è ancora completata ma ben avviata", ha aggiunto Romano. Affare a sorpresa per il club azzurro che dunque sta rinforzando il proprio centrocampo con un giocatore duttile e giovane ma già esperto con cinque campionati alle spalle e quasi 50 presenze con la nazionale statunitense.