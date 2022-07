Napoli-Adana 2-2, le pagelle: Kvara pennella alla Insigne, bene Gaetano, Ostigard-Meret ingenui

TuttoNapoli.net

Meret 5,5 - Un paio di interventi ad inizio ripresa, ma nulla di trascendentale. Poi sull'ingenuità di Ostigard va in uscita bassa su Balotelli, che probabilmente andava allargandosi, e combina la frittata che costa l'1-1. Non il massimo sul piano della fiducia

Di Lorenzo 6,5 - E' già in grande forma. Non sbaglia un intervento e nella ripresa difende, come nel caso della chiusura quasi da ultimo uomo, e poi lo vedi anche spingere dopo un recupero alto (dal 66' Zerbin 6,5 - Entra da terzino, chiaramente di spinta per le sue caratteristiche, balla un po' quando viene attaccato ma fa vedere buone cose in progressione, subendo falli e poi propiziando il 2-2 )

Rrahmani 6 - Non ha grande lavoro da svolgere, ma chiude sistematicamente sul diretto avversario ed è lui a prendersi le maggiori responsabilità in uscita (dal 45' Juan Jesus 6 - Un paio di chiusure di puro strapotere fisico, poi per il resto non ha colpe sui gol)

Ostigard 5,5 - Il passo non è ancora dei migliori, ma gioca tutta la gara forse proprio perché un po' più indietro dei compagni. Non demerita, nonostante qualche indecisione in impostazione, ma poi difende male un pallone sul fondo e nasce il rigore che riapre una gara in controllo.

Mario Rui 6,5 - Già brillante, grazie alla sua costituzione difende ed attacca senza sosta. Accompagna la manovra sbloccando spesso il giro-palla troppo lento, è sempre aggressivo nel recupero alto e poi un gioco di gambe sotto la Curva esalta i tifosi che lo acclamano (dal 66' Olivera 6 - Fa intravedere buone cose in allungo, anche un cambio gioco che lancia Zerbin verso il portiere, ma è troppo aggressivo in occasione del contatto da rigore, anche se è accentuato dall'avversario)

Anguissa 6 - Un paio di errori grossolani ad inizio gara, poi cresce col passare dei minuti e prende in mano il gioco. Anche un paio di incursioni insistite con un assist non capitalizzato da Politano (dal 45' Fabian 6 - Si vede più al tiro, in due occasioni ma senza precisione, che nello sviluppo del gioco. Qualche azione insistita al limite dell'area, ma non è ancora a pieni giri dopo diversi allenamenti a parte)

Demme 6 - Il Napoli ha sempre il pallino del gioco, è costretto a fare qualcosa di più del solito giro-palla o del suo intelligente posizionamento nelle transizioni negative. E non è proprio nelle sue caratteristiche (dal 45' Lobotka 6 - Non ancora la versione migliore. Sblocca tante azioni eludendo la pressione, ma è autore anche di diverse imprecisioni e fatica un po' quando deve rincorrere e Spalletti lo incita più volte)

Gaetano 6,5 - Da premiare per l'atteggiamento sempre propositivo, anche quando i compagni vanno più che altro in orizzontale. Spesso si butta dentro, chiama lo scambio e dà spesso qualità superando la prima linea di pressione. (dal 45' Zielinski 6 - Qualche buona apertura, anche qualche errore, prova a metterci più intensità nella lotta ma non fa proprio parte di lui)

Politano 6 - Vivace, prova anche a strappare, ma manca nella fase della concretizzazione. Alza a botta sicura un assist invitante, poi si mette in proprio e chiude un tiro di poco a lato, spende tanto e perde lucidità (dal 45' Lozano 6,5 - Non sarà bello da vedere, non avrà il tocco dei compagni di reparto, ma alla prima palla buona brucia l'avversario in profondità e sblocca la gara. Litiga spesso col pallone, ma dà fastidio ed entra in qualche modo anche nel secondo gol)

Osimhen 6 - Forse non era al di là in occasione del gol di pallonetto, poi per il resto non ha grossi palloni su cui incidere e si sacrifica nel far partire la pressione alta sull'uscita dei turchi (dal 45' Ambrosino sv - Si vede poco ed ha pochi palloni giocabili. Dalle sue parti l'Adana stringe le maglie, concedendo solo gli esterni e non riesce a creare la connessione con gli esterni)

Elmas 6 - Da esterno sinistro fa quello che può per le sue caratteristiche, gestendo bene palla ma finendo quasi sempre per rientrare dentro al campo facendo ripartire un giro-palla che inevitabilmente rallenta (dal 45' Kvaratskhelia 7 - Che sia contro i dilettanti o contro squadre di massima divisione, è sempre il più incisivo oltre che spettacolare. Con una pennellata mette in moto Lozano sul gol, con un movimento del piede tra l'altro bellissimo anche da vedere, poi sfiora la gioia personale prima liberandosi al tiro in un fazzoletto e poi dopo una bella serpentina ed il solito uno-due)