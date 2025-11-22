Ufficiale Napoli-Atalanta, annunciate le formazioni: Conte rivoluziona col 3-4-3 e gli olandesi

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Atalanta, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Antonio Conte rivoluziona, cambia modulo e passa al 3-4-3: in difesa gioca Beukema insieme a Rrahmani e Buongiorno, in attacco tridente inedito formato da Noa Lang e David Neres con Hojlund al centro; quindi fuori Politano ed Elmas. Negli ospiti, Raffaele Palladino si presenta con una mossa che fece Gasperini l'anno scorso nella gara d'andata vinta 3-0 dagli orobici: 3-4-1-2 senza un vero centravanti, ma con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossonou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.