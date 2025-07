Ultim'ora Napoli-Beukema, Sky: contatti serratissimi per chiudere in questi minuti!

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 23:11 In primo piano

Noa Lang, ala del PSV Eindhove e Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, potrebbero diventare a breve il terzo e il quarto acquisto del mercato estivo del Napoli. Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sulle due trattative che stanno per essere definite: “Il Napoli ha chiuso Noa Lang, definiti tutti i dettagli.

Il club di De Laurentiis sta cercando di chiudere in questi minuti l’arrivo di Beukema dal Bologna. Ci sono contatti serratissimi per ridurre quella piccolissima distanza che è rimasta e per dare ad Antonio conte un difensore di grande affidabilità che il Napoli ormai sta trattando da diverse settimane. Operazione da circa 30 milioni di euro”.