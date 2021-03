Napoli-Bologna 3-1, le pagelle: Insigne-Osimhen la vincono da soli e nascondono disordine e squilibrio

Ospina 6 - Salva il Napoli nel primo tempo ed è attento nel finale, impedendo al Bologna di riaprirla di nuovo. Non benissimo però quando Palacio intercetta il rinvio, ma anche quando mette in difficoltà Demme in uscita nell'azione del 2-1.

Di Lorenzo 6 - Attento nel presidiare la zona, nonostante l'insistenza del Bologna proprio dal suo lato. Costretto spesso a diagonali difensive lunghissime, ma non commette particolari sbavature.

Rrahmani 6,5 - Si conferma il migliore in questo momento nel pacchetto difensivo. Viene sollecitato tantissimo, la squadra non ha grande equilibrio, ma difficilmente viene superato e spesso si alza in anticipo.

Koulibaly 6 - Non convince. Spezza spesso la linea difensiva nel primo tempo, uscendo su Soriano che però difende bene palla e imbuca spesso proprio nel buco lasciato dal senegalese. Meglio nella ripresa, con qualche buona chiusura e meno rischi.

Ghoulam sv - Inizia bene, spingendo e dialogando al meglio con Insigne e Zielinski nei soliti triangoli, fino all'infortunio (dal 22' Hysaj 5,5 - Entra male, facendosi superare in un paio di circostanze. Cresce alla distanza, ma è sempre al limite e rischia una spinta da rigore che poteva costare carissima)

Fabian 6 - Trova spesso la verticale, come in occasione del primo gol, ma con l'abbassamento del baricentro deve partire sempre da più lontano e fa fatica a rincorrere poi in non possesso. Tiene comunque botta fino alla fine.

Demme 6 - Non demerita, corre per due e recupera tanti palloni. Gestisce bene l'uscita, ma viene messo in difficoltà da Ospina e - una volta non allontanato il pallone di prima - per paura di commettere fallo non spezza l'azione del gol.

Politano 6 - Skorupski gli nega un grande gol dopo una progressione infinita, partita dalla propria metà campo. In questi lunghi scatti spende molto, non ha grande lucidità nelle scelte ed anche in fase difensiva. Al fischio finale si accascia a terra sfinito dallo sforzo.

Zielinski 6,5 - Non è al meglio: dopo la gara col Sassuolo ha avuto problemi muscolari, ma viene confermato titolare. Non dà l'impressione di spingere più di tanto, ma trova un assist di tacco per Insigne ed i cambi di gioco sono importanti contro l'intensità rossoblù (dal 77' Elmas sv - Non convince, ma entra in una fase di confusione in cui deve più rincorrere che proporre)

Insigne 8 - La vince da solo, ancora una volta come accaduto col Sassuolo fino al pasticcio dei compagni. Sblocca la gara dando fiducia ai suoi, ma non manca anche in questa serata un'enorme sofferenza che fa sparire col 3-1 nel momento più difficile col Bologna proiettato al 2-2. Serve anche un assist a Osimhen che non trova la porta (dal 77' Mario Rui sv)

Mertens 5,5 - Non è al meglio e lo si vede chiaramente. Se è costretto ad un pressing isolato e disorganizzato, molto dispendioso, è ancora più evidente. Poco cercato, ma combina poco o nulla (dal 53' Osimhen 7 - Basta la sua presenza per far diventare assist delle palle lunghe dei centrocampisti. Trova il 2-0 quando il Napoli già soffriva col baricentro molto basso, si divora un gol fatto per il 3-0, ma poi è sua la spizzata che fa partire il 3-1)