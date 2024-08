Ufficiale Napoli-Bologna, le formazioni: esordio in campionato per Buongiorno, Conte cambia il centravanti

Per l’esordio in campionato al Maradona Antonio Conte cerca l’immediato riscatto dopo il 3-0 incassato a Verona.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, posticipo della seconda giornata di Serie A. Per l’esordio in campionato al Maradona Antonio Conte cerca l’immediato riscatto dopo il 3-0 incassato a Verona. Il tecnico azzurro ritrova Buongiorno in difesa, l’ex Torino fa il suo esordio in campionato da braccetto di sinistra. Completano la difesa a tre Rrahmani al centro e Di Lorenzo sul centro-destra. In mediana confermati Anguissa e Lobotka, i due esterni sono: Mazzocchi e Olivera. In attacco Politano e Kvaratskhelia agiranno alle spalle di Raspadori, con il neo acquisto David Neres pronto a subentrare dalla panchina.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posh, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Moro, Freuler, Aebisher; Orsolini, Ndoye, Castro. All. Italiano.