Napoli-Buongiorno, Romano: “Imminente accordo col Torino, ma il giocatore vuole una clausola”

Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli. E’ questa la notizia dell’ultim’ora lanciata su X da Fabrizio Romano.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive: “Incontro positivo avvenuto oggi. Napoli e Torino sono sul punto di raggiungere l'accordo definitivo sul compenso, è imminente. Trattative da seguire sulla clausola rescissoria nel contratto del giocatore in quanto il Napoli NON vuole inserirla”.

