Ufficiale Napoli-Cagliari, da domani biglietti in vendita: prima fase (con sconto) per chi ha la fidelity

Arriva l'annuncio della SSC Napoli in merito ai biglietti per il debutto casalingo del Napoli in campionato contro il Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona per la seconda giornata del campionato di Serie A (esordio invece in trasferta sul campo del Sassuolo).

Questo il comunicato del club: "SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 19 Agosto 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match che si disputerà sabato 30 Agosto alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Cagliari saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 30,00 €35,00 €

CURVE SUPERIORI 45,00 €50,00 €

DISTINTI INFERIORI 60,00 €70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 €100,00 €

TRIBUNA NISIDA 95,00 €105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 €150,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di martedì 19 Agosto 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 21 Agosto (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 22 Agosto 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Secondo il quotidiano, c’è una sola certezza: l’impianto di Fuorigrotta sarà ancora una volta tutto esaurito, come già accaduto nelle ultime dodici gare della scorsa stagione. Un segnale inequivocabile della passione del popolo azzurro, pronto a spingere la squadra di Conte fin dalle prime giornate del nuovo campionato".