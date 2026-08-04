Ultim'ora Il Napoli sta chiudendo Badiashile! L’annuncio di Venerato: “E’ in pugno! Ecco perché niente Gatti”

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Napoli vicino a Badiashile: accordo con il Chelsea, sfuma definitivamente la pista Gatti.

Il Napoli è ormai a un passo da Benoît Badiashile. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato nel corso di RaiNews 24, il club azzurro avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la trattativa per Federico Gatti, complice la distanza con la Juventus sulle condizioni dell'operazione. La svolta sarebbe arrivata nelle ultime ore grazie all'apertura del Chelsea a una formula più favorevole per il trasferimento del difensore francese.

Venerato: il Napoli ha in mano Badiashile

"Il Napoli molla Gatti e acquista Badiashile. La Juve pretendeva l'obbligo di riscatto, il Chelsea ieri sera ha finalmente aperto al diritto. E il Napoli proprio in queste ore sta definendo l'arrivo del giovane centrale transalpino. Aspettiamo le firme (di questi tempi mai dire mai), ma il club azzurro ha in mano Badiashile. Altra brillante operazione del ds Manna dopo la mega plusvalenza realizzata con Gutierrez, altra sua intuizione".